Manapság nagy divat tudatosnak lenni, és ez nagyon helyes is. Tudatosnak a munkában és a magánéletben, tudatosnak a párkapcsolatban, a lélek dolgaiban és persze a vásárlás terén. De ki a tudatos vásárló és mire kell figyelnünk, ha mi is azzá szeretnénk válni?

Mi is az a tudatos vásárlás

Nézzük is meg először, hogy pontosan mit is jelent a tudatos fogyasztói magatartás, avagy a tudatos vásárlás. Mivel ezt a kérdést több oldalról is meg lehet vizsgálni, fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy mi most kifejezetten a fogyasztóvédelmi oldalról szeretnénk megközelíteni a dolgot, tehát az alábbiakban erről esik majd szó - a tudatos vásárlás más aspektusairól írtunk már korábban.

Tehát, jelen esetben a tudatos vásárló az, aki nem hagyja, hogy megtévesszék, megkárosítsák, tájékozódik az árakról, a különféle termékekről, valamint tisztában van a fogyasztók jogaival, illetve a kereskedők bizonyos kötelezettségeivel is. Nézzünk is néhány példát.

Akciók

Érdemes tudnunk például az akciókról, hogy az Európai Unió területén, tehát Magyarországon is 2022. május 28-tól egységes szabályok vonatkoznak az árcsökkentésre. Korábban előfordult, hogy a kereskedők az akciók előtt megemelték egy termék árát, majd a megemelt árat akciózták le. Ennek következtében sok esetben az új, akciós ár is magasabb összegre jött ki, mint amennyit korábban, akció nélkül kértek a termékért. Az új rendelkezés szerint azonban akció esetén

nem csupán az akciós árat kell feltüntetniük a kereskedőknek, hanem az eredeti – 30 napnál nem régebbi – árat is.

Árfeltüntetés

Szintén jó tudnunk, hogy az üzletekben mindennek annyi az ára, amennyi rá van írva. Ez evidensnek tűnik, pedig nem az. Velem ugyanis már előfordult, hogy a kasszánál közölte velem az eladó, hogy a terméken feltüntetett ár nem jó, nagyjából 20%-kal drágább már, csak még nem címkézték át. Én meg kértem az üzletvezetőt. Ilyenkor ugyanis a vásárlónak jogában áll annyiért elvinni a terméket, amennyi fel van rajta tüntetve.

A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó (bruttó) árat kell feltüntetni. Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.

Jótállás

2021-től a jótállással kapcsolatos tudnivalók is megváltoztak. A jótállási idő sávossá vált, tehát minél drágábban vásárolunk meg valamit, annál hosszabb a jótállási idő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a termék ára:

- 10 000 Ft – 100 000 Ft közé esik, 1 év jótállás vonatkozik rá

- 100 001 Ft – 250 000 Ft közé esik, 2 év jótállás vonatkozik rá

- 250 000 Ft-ot meghaladja, 3 év jótállás vonatkozik rá.

Ugyanakkor, ha a termék meghibásodik és nem javítható, a vállalkozásnak 8 napon belül cserélnie kell a terméket, illetve, ha ez nem lehetséges, akkor 8 napon belül visszatéríteni az árát (kivéve egyes termékeket, pl. elektromos kerékpár és roller, quad stb.) Ha a termék javítható, de a javítás időtartama meghaladja a 15 napot, akkor tájékoztatni kell a vevőt erről, illetve ha a javítás meghaladja a 30 napot, úgy cserélni kell a terméket, vagy 8 napon belül visszatéríteni az árát.

Ez persze csak jéghegy csúcsa, ám minden hosszú út néhány lépéssel kezdődik, nincs ez másképp a tudatos vásárlói szokások kialakításával sem.