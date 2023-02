Rihanna a 2023-as Half Time Show-ban pécsi kesztyűt viselt. Több variáció is készült számára, de a tűzpiros, puha báránybőr kesztyű lett a befutó, amit összedolgoztak a kabáttal (Maison Alaia/Pieter Mulier). Rihanna nem először viseli a cég által gyárott terméket, így a méret levétele már nem is volt kérdés. Egy ilyen volumenű produkció esetében több szettel is készülnek az amerikai stylistok, viszont ez most egy különleges eset volt. A művésznő ezzel a szettel tisztelgett a tavaly elhunyt Andre Leon Talley tervező előtt - írta közösségi oldalán a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.

Hozzátették, Pécsi Gloves Internationalnek számos olyan együttműködése van, melyben neves sztárok és filmek szereplői viselik a kiemelkedő tudással rendelkező pécsi szakemberek munkáját. Az ilyen jellegű, USA-ból érkező megkeresések Dorothy Gasparnak köszönhetők, aki már rengeteg sztár kezére adta rá a PGI által készített termékeket. Ezen remek együttműködés eredménye volt Rihanna piros kesztyűje is. Dorothy Gaspar, azaz Gáspár Dóra magyar származású, és kesztyűgyártó családi háttérrel rendelkezik.