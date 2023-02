Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)Neked nem a Halak újhold miatt izgalmas a hét indítása, hanem a Kosba lépő Vénusznak köszönhetően. Vénusz a szépség, a szeretet és a kis szerencse bolygója. Innentől szebbnek, szerethetőbbnek és kicsit szerencsésebbnek fogod érezni magad. Hét közepén elismerést, dicséretet kapsz, amitől madarat lehet veled fogatni. A hétvégédet a Bika Hold békéssé teszi. Pihenhetsz, töltődhetsz...

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)Bolygód, a Vénusz hétfőn reggel a Kosba lép, és közel egy hónapon keresztül meggondolatlanságra hajlamosíthat. Ha jót akarsz magadnak, minden döntésedre aludj egyet! Kedden és vasárnap kellemetlen híreket kaphatsz, amelyekre ugyanakkor nem szabad csípőből reagálnod. Amennyiben vársz egy kicsit és közben lenyugszol, tiszta fejjel átlátod, mi a bölcs megoldás, mi az, ami méltó hozzád.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A hétfői Halak újhold a karriered jövőjében mutat új lehetőségeket. Több irány is járható, melyek közül neked kell választanod. Ez nem szokott zavarni, de egy keddi kellemetlen fényszög miatt most frusztrálva érzed magad. Amíg vitázol magaddal, ne válassz! Szerdától már kedvezőbb konstellációk lesznek az égen. Mindez lemeríthet, amit hétvégén ki kellene pihenned. Most kicsit lelassulhatsz.

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)A tél egyeseknek szép, másoknak unalmas évszak. Hétfőn a Vénusz jegyet vált, és a tél új arcát mutatja. Vénusz a szépség bolygója, épp ezért keresd meg, mi a szép most! Ezzel kinyílik a szemed, ami a problémamegoldási képességedre is nagyszerű hatással lesz. És talán nem mész bele felesleges eszmecserékbe leginkább pénteken. Hétvégén élhetnél a hobbidnak. Ha még nincs, választhatnál valamit.

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)Múlt hétvégén véget ért a Vízöntő hava, s ez a hét már a Halak újholddal indul. A Halak vizes jegy, épp ezért nem meglepő, ha csapadékos lesz az idő. Öltözz melegen és vízállóan, nehogy megázz, megfázz! Szerdán lesz egy számodra kedvező fényszög. Ha van valami fontos ügyed, akkor időzítsd szerdára vagy csütörtökre! A hétvégéd szóljon az élvezetekről és a lustálkodásról!

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

Az év legfontosabb újholdja számodra a hétfő reggeli, ugyanis 08:06-kor a Halak jelében együttáll a Nap és a Hold. Ez azt jelenti, hogy egy új ciklus indul az életedben. Újíts, tervezz, engedd el a fantáziádat! Sietned nem kell. Előbb találd ki, utána készíts stratégiát, majd lépj! Az intuíciód legyen összhangban a józan eszeddel! Lehet, hogy ez a hétvégén jobban megy a Bika Holdnak köszönhetően...

Ide kattintva elolvashatod az összes jegy heti horoszkópját.