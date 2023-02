Az első szakításra utaló jel az volt, hogy G.w.M legújabb száma a Single állapot, majd Edina közzétett Valentin-napon egy fotót, amelynek leírásában azt írta, "minden szerelmem egy helyen", azonban a képen nem szerepelt a rapper.

Így Edina ismét úgy érezte, hogy magyarázkodnia kell a kapcsolatáról:

"Kedves mindenki! Szeretnék egy sajnálatos dolgot közölni... a hír, miszerint G.w.M és én már nem alkotunk egy párt... NEM IGAZ!" - kezdte.

"Sajnálom, hogy ezt kell most írnom, hiszen tudom, hogy sokan örülnének, ha a hír igaz lenne, hogy legyen továbbra is valamin csámcsogni, de nem tudok sem most, sem pedig a jövőre nézve ilyet ígérni. Megtaláltuk egymás oldalán a boldogságot és pont" - folytatta, majd arról is írt, hogy G.w.M dalai nem feltétlenül tükrözik a magánéletének az aktuális állapotát.

A teljes szöveg Edina Instagram-oldalán látható, ide kattintva.