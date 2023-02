Völgyi Zsuzsira ismét rátalált a szerelem: az énekesnő 20 évvel fiatalabb férfit szeret. Zsuzsi most közös fotót posztolt magukról.

Völgyi Zsuzsi sokáig küzdött azért, hogy megmentse a házasságát, ám végül férjével a válás mellett döntöttek. Az énekesnőnek nem volt egyszerű lezárnia a múltat, de most boldogabb, mint valaha. Egy nála 20 évvel fiatalabb férfivel, a Virtuózok egykori győztesével, Kökény Tamással alkot egy párt. Most egy közös fotót is megosztott magukról.