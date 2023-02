Sokan támadják még ma is Harry herceget és feleségét, Meghan Markle-t, amiért maguk mögött hagyták a szigetországot és az Egyesült Államokban kezdtek új életét. Egy friss cikk szerint Harry csak "beteljesítette" édesanyja akaratát.

Aznap, amikor Diana autóbalesetben életét vesztette, több iratot is találtak az íróasztalán és a fiókokban, melyek arra utalhatnak, hogy az egykori hercegné Észak-Amerikába szeretett volna költözni, ráadásul a fiait is elvitte volna "világot látni". Az állítólagos költözés hírét korábban Diana volt komornyikja, Paul Burrell is megerősítette, mondván, a hercegné a válása után Amerikában szerette volna tölteni az idejét.

Diana állítólag már ki is nézte új, amerikai otthonát, ahová évente pár hétre a gyerekeit is magával vitte volna. Azt szerette volna, hogy Vilmos és Harry új dolgokat tapasztaljanak, szélesíthessék a látókörüket és olyan közegben mozoghassanak, ahol nem kell tartaniuk a lesifotósoktól, az újságíróktól. Diana új otthona Malibuban lett volna, de a költözésről és újrakezdésről szóló tervei végül sosem valósulhattak meg – olvasható a Mirror a cikkében.