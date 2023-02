Járai Máté a padlóra került, miután az RTL úgy döntött, nem tart igényt rá a jövőben a Reggeliben. Most óriási örömhírről számolt be a színész, ugyanis hamarosan újra képernyőre kerül...

Ahogy arról mi is hírt adtunk, Járai Mátéval január végén közölte az RTL, hogy nem kívánnak vele tovább együtt dolgozni a Reggeliben. A színész nem tagadja, mennyire megviselte a döntés, mivel imádja a tévézést, és a Reggelit is nagyon szerette.

"Tudtam, hogy ennek az az ára, hogy valakiknek távoznia kell. Esküszöm, azt is megéreztem, hogy Lakatos Márk és én vagyunk veszélyben. El is kezdtünk a pszichológusommal erre előre felkészülni. Persze, így is hatalmas gyomros volt a számomra, mert engem a 44 évem alatt most rúgtak ki először. Lelkileg nehezen élem meg, de a terápia és Kíra segít ezen túljutnom"

- mesélte a Blikknek akkor Máté.

Most nagyon úgy fest, hogy a mélypont után a színész élete rendeződni látszik, a közösségi oldalán ugyanis egy 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban tudatta a hírt, hogy visszatér,

Újra forgatok... és nagyon élvezem! Szuper a csapat, hamarosan elmondom!

-írta a mosolygós fotóhoz.