A színésznő és lánya hosszú évtizedekig nem beszélt egymással: akkor kezdett javulni a viszonyuk, amikor Henriette 34 év után hazaköltözött külföldről, és nyitott az édesanyja felé. Az is kiderült, hogy a lány szülei válása miatt haragudott meg az édesanyjára.

"Miután elváltam Holl Istvántól, a lányunk, Henriette megorrolt rám, ő ugyanis nagyon apás volt. Nagyon sokáig úgy érezte, a válásunk az én lelkemen szárad" – mesélte a színésznő, majd arról is beszélt, hogy jelenleg úgy érzi, nem is lehetne jobb a kapcsolatuk.

"Ő is elvált, a második férje meghalt, szóval nagyon sok csapás érte szegénykémet. Most érzem csak, hogy újra egymásra találtunk, hogy mennyi minden van benne belőlem. Komolyan mondom, ez olyan gyönyörűség nekem, hogy elmondhatatlan" – folytatta Pásztor Erzsi a Blikknek, arra is kitérve, hogy figyel arra, ne erőltesse rá magát a lányára, hiszen teljesen más a természetük.