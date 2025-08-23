Pulitzer-díjas tudós figyelmeztet: 25 éven belül vége lehet a világnak

Az amerikai történész és író az Intelligencernek nyilatkozva arról beszélt, hogy a jelenlegi erőforrás-felhasználás riasztó üteme belátható időn belül a társadalmak összeomlásához vezethet, azaz közeleg a világvége. „Becslésem szerint 49 százalék az esélye annak, hogy 2050-re a világ, ahogyan ismerjük, összeomlik” – fogalmazott.
Diamond kiemelte: a halászatot, a mezőgazdaságot és a vízkészleteket világszerte fenntarthatatlan módon használjuk, a termőtalaj pusztul, a halállomány rohamosan fogy, és az édesvízforrások is kimerülőben vannak. Véleménye szerint a jelenlegi rendszer néhány évtizedig még fenntartható, de legkésőbb 2050-re elérjük a fordulópontot: „Vagy sikerül addig fenntartható irányba állnunk, vagy túl késő lesz.”
A tudós szerint a változást több szinten kell megvalósítani: egyéni, vállalati és kormányzati szinten egyaránt. Az emberek saját döntéseikkel – például a közlekedési szokások megváltoztatásával, a tömegközlekedés támogatásával – is sokat tehetnek. Ugyanakkor szerinte a nagyvállalatok és a kormányok felelőssége is óriási: „Míg egyes cégek környezetszennyezően működnek, mások példamutató dolgokat tesznek – csak ezek ritkán kerülnek a címlapra” – mondta.
Jared Diamond zárásként hangsúlyozta: az éghajlatváltozás elleni fellépés nem halasztható, minden szinten összehangolt cselekvésre van szükség.
