Serena Williams nem tudott lefogyni szülés után: elárulta, végül hogyan szabadult meg 14 kilótól

Serena Williams soha nem félt a kemény munkától: pályafutása alatt újra és újra bebizonyította, hogy fegyelemmel és kitartással a világ legjobbja lehet. Most azonban egy másik küzdelemről vallott őszintén: a szülések után felszaladt kilóktól nem tudott megszabadulni, bármennyit edzett vagy figyelt az étrendjére. A People magazinnak adott interjújában elmondta, hogy végül fogyókúrás injekciók segítségével sikerült leadnia 14 kilót.
„Remekül érzem magam, fizikailag és mentálisan is felszabadult vagyok” – nyilatkozta a 43 éves sportoló, aki a GLP-1 hatóanyagú gyógyszerek támogatásával érte el jelenlegi formáját. Hozzátette: ez nem helyettesíti a mozgást és az egészséges étrendet, inkább kiegészíti azt.
Serena Williams elmondta, hogy körülbelül fél évvel második gyermeke születése után döntött az injekciókúra mellett. Az olyan készítmények, mint az Ozempic vagy a Mounjaro jóllakottságérzetet okoznak, így segítve a fogyást. „Őrület volt, hogy mindent megtettem, amit kellett, és mégsem jött a várt eredmény” – vallotta be.
A módszerrel végül sikerült elérnie a célját, és ma sokkal aktívabbnak érzi magát: „Több mindent tudok csinálni, energikusabb vagyok, az ízületeim sem fájnak annyira” – mondta. Hangsúlyozta, hogy önbizalmát sosem a testsúlya határozta meg, a plusz kilók fizikai terhet jelentettek számára.
A korábbi világelső jelenleg egy félmaratonra készül, a felkészülséről rendszeresen beszámol az Instagramon. Bár 2022-ben visszavonult a profi tenisztől, továbbra is aktívan sportol, és példát mutat rajongóinak azzal, hogy nem fél nyíltan beszélni a nehézségeiről.
Serena Williams 2017-ben adott életet első lányának, Alexis Olympia Ohaniannek, majd 2023-ban megszületett meg második gyermeke, Adira River. Férje Alexis Ohanian, a Reddit társalapítója, 2017 novemberében házasodtak össze.
