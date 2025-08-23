Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 23., szombat Bence

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
életmód

Serena Williams nem tudott lefogyni szülés után: elárulta, végül hogyan szabadult meg 14 kilótól

életmód Ozempic fogyás Serena Williams
Virág Emília
2025.08.23.
A 23-szoros Grand Slam-győztes elárulta, hogy két terhesség után hiába edzett keményen, a kilók nem akartak eltűnni – végül orvosi segítséggel érte el a kívánt testsúlyt.

Serena Williams soha nem félt a kemény munkától: pályafutása alatt újra és újra bebizonyította, hogy fegyelemmel és kitartással a világ legjobbja lehet. Most azonban egy másik küzdelemről vallott őszintén: a szülések után felszaladt kilóktól nem tudott megszabadulni, bármennyit edzett vagy figyelt az étrendjére. A People magazinnak adott interjújában elmondta, hogy végül fogyókúrás injekciók segítségével sikerült leadnia 14 kilót.

Serena Williams leadott 14 kilót
Serena Williams leadott 14 kilót
Forrás: Getty Images

Nem használtak az edzések: Serena Williams injekcióval fogyott

„Remekül érzem magam, fizikailag és mentálisan is felszabadult vagyok” – nyilatkozta a 43 éves sportoló, aki a GLP-1 hatóanyagú gyógyszerek támogatásával érte el jelenlegi formáját. Hozzátette: ez nem helyettesíti a mozgást és az egészséges étrendet, inkább kiegészíti azt.

Serena Williams elmondta, hogy körülbelül fél évvel második gyermeke születése után döntött az injekciókúra mellett. Az olyan készítmények, mint az Ozempic vagy a Mounjaro jóllakottságérzetet okoznak, így segítve a fogyást. „Őrület volt, hogy mindent megtettem, amit kellett, és mégsem jött a várt eredmény” – vallotta be.

A módszerrel végül sikerült elérnie a célját, és ma sokkal aktívabbnak érzi magát: „Több mindent tudok csinálni, energikusabb vagyok, az ízületeim sem fájnak annyira” – mondta. Hangsúlyozta, hogy önbizalmát sosem a testsúlya határozta meg, a plusz kilók fizikai terhet jelentettek számára.

A korábbi világelső jelenleg egy félmaratonra készül, a felkészülséről rendszeresen beszámol az Instagramon. Bár 2022-ben visszavonult a profi tenisztől, továbbra is aktívan sportol, és példát mutat rajongóinak azzal, hogy nem fél nyíltan beszélni a nehézségeiről.

Serena Williams 2017-ben adott életet első lányának, Alexis Olympia Ohaniannek, majd 2023-ban megszületett meg második gyermeke, Adira River. Férje Alexis Ohanian, a Reddit társalapítója, 2017 novemberében házasodtak össze.

Harry herceg utolsó esélye: csak úgy békülhet ki a családjával, ha betartja a feltételeiket

Noha Károly király fiai továbbra sem beszélnek egymással, egy vezető királyi szakértő felfedte azt az egyetlen szabályt, amelyet a sussexi hercegnek be kell tartania, amennyiben békülni szeretne a királyi családdal. Ez Harry herceg utolsó esélye.

Jessica Biel gyerekeinek gyógyulási ajándékától te is elolvadsz — FOTÓK

Justin Timberlake nemrég jelentette be, hogy Lyme-kórral küzd. Feleségének, Jessica Bielnek is egészségügyi gondjai vannak, de hogy a gyerekei kedvessége segíteni fog neki a bajban, az szinte biztos. A fiai kedves ajándékkal lepték meg a színésznőt, aki roppant büszke rájuk. Ha meglátod, mit adtak az anyukájuknak, biztosan te is meghatódsz.

Diana hercegnéről akar dokumentumfilmet forgatni Harry és Meghan — Vajon mit szól ehhez a királyi család?

A sussexi hercegi pár nemrég jelentette be, hogy meghosszabbította a Netflix-szerződését. A hosszú listán, amelyen a műsorterveik szerepelnek, egy a néhai Diana hercegnéről szóló dokumentumfilm is ott van. Vajon mit szól Harry herceg és Meghan Markle terveihez a királyi család?


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu