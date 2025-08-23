Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Meghan Markle elárulta Harry herceg titkos becenevét – egy szörfözős videóval üzent férjének

2025.08.23.
Meghan Markle most igazán személyes oldalát mutatta meg: az Instagramon, nyilvánosan üzent Harry hercegnek. A poszthoz csatolt videóban nem csak Harryt láthatjuk szörfözni: az is kiderült, hogyan becézi őt otthon a hercegné.

A rövid felvételen Harry herceg a hullámokat szeli, Meghan pedig így kommentálja: „Megszakítjuk szokásos műsorukat egy fontos üzenettel: 🦊” . A könnyed hangvételű posztban ezúttal semmi hivalkodás nincs, Meghan Markle egyszerűen elbüszkélkedett férjével, aki új szenvedélyének hódol.

A posztban elrejtett emoji természetesen nem véletlen. Meghan korábban egy podcastban árulta el, hogy férjét otthon „rókának” becézi. „Ő is róka, ha nem vették volna még észre. A férjem nagyon-nagyon jóképű, de a szíve még szebb” – mondta akkor nevetve. A mostani üzenet tehát nem egy egyszerű szörfös videó, hanem egy szerelmi vallomás.

 

Meghan Markle ismét kihasználta Harry herceget

Meghan Markle az utóbbi hetekben újra reflektorfénybe került, miután a Netflix bejelentette, hogy készül a Szeretettel, Meghan című sorozat második évada. Választhatta volna azt is, hogy ezzel kapcsolatban posztol, ám ő inkább férjére irányította a figyelmet. Sokan azt feltételezik, hogy ez is csak egy újabb marketingfogás: a hercegné kétségbeesetten próbálja visszaállítani jó hírnevét, ehhez pedig most Harry herceget használta fel. 

