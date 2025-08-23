A csúf igazság: ezért hűségesebbek a férfiak a fodrászukhoz, mint a barátnőjükhöz

Néha elképesztő apróságokon múlik a férfiak hűsége.
Talán az egyik legalapvetőbb különbség a férfiak és a nők között az az, hogy mi nők előszeretettel váltunk: oké, jó az a rúzs, amit negyedszerre veszünk újra, de mi van, ha van még jobb? Persze, elégedettek vagyunk a körmösünk munkájával, de múltkor egy másik csajnak milyen szép francia manikűrt készítettek már? Mi lenne, ha a jól bevált pizzázó helyett kipróbálnánk azt, amit múltkor az egyik influenszer reklámozott a TikTokon?
Igen, úgy tűnik, minket nőket könnyebb elcsábítani, főleg, ha szolgáltatásokról van szó, mivel szeretjük a változatosságot és mindig jobbra és jobbra törekszünk.
Bezzeg a férfiak! A legalapabb sampon, amit még anyukája vett neki és nem csípte a szemét? Jöhet? Marika néni a szomszédból, aki már 30 éve nyírja a haját, ráadásul ugyanolyanra? Nélkülözhetetlen!
Nem meglepő hát, hogy egy nemrégiben közzétett felmérést szerint a férfiak több, mint 75 százaléka bizony jobban ragaszkodik a borbélyához, mint a párkapcsolatához.
Gondolj csak bele: a férfiak esetében a fodrászuk és köztük nem egy-két éves kapcsolat áll fent, hanem ennél sokkal több: együtt vészelték át az első szerelmeket, a vizsgaidőszakot, a kedvenc focicsapatuk vereségét, a kötelező családi találkozókat, elbocsátásokat és még sorolhatnánk.
Ez nem egy szimpla kapcsolat, hanem egy akár évtizedeken átívelő viszony, amiben pontosan tudod, mit várhatsz a másiktól: türelmes, figyelmességet, valakit, aki meghallgat és közben még meg is szépít.
Nincsenek csalódások, hamis elvárások, csupán egy jó kapcsolat, ami minden hónap második szerdáján egy kicsit feldobja a kedvedet. Mint egy jó pszichológus, aki mindent tud rólad és akihez ragaszkodsz. Ezt átgondolva talán nem meglepő, hogy a férfiak jelentős része jobban kötődik a borbélyához, mint az aktuális kiszemeltjéhez, hiszen az előbbiben biztos, hogy nem csalódik.
Az nincsen. Talán annyi, hogy fogadd el, hogy a párodnak vannak olyan rituáléi, ami számára szent és sérthetetlen és igen, a hajnyírás is közéjük tartozik.
Ha pedig szeretnél hasonlóképp nélkülözhetetlenné válni a számára, less el egy-két dolgot a fodrásztól: legyél kiváncsi, hallgasd meg mindig, támogasd és ami a legfontosabb, legyél ott, amikor szükség van rád!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.