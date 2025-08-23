Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A csúf igazság: ezért hűségesebbek a férfiak a fodrászukhoz, mint a barátnőjükhöz

párkapcsolat borbély hűség
Nagy Kata
2025.08.23.
Amikor a párkapcsolat rázós, a borbélyszék az egyetlen biztos pont – avagy miért van az, hogy a férfiak 75%-a hűségesebb a fodrászához, mint a saját barátnőjéhez?

Néha elképesztő apróságokon múlik a férfiak hűsége. 

Prorfi borbély hűséges vendégének mossa a haját
A férfiak hűsége erősebb bárminél, ha a hajnyírásról van szó. 
A férfiak hűsége: szolgáltató vs. barátnő

Min múlik a megbízhatóság? 

Talán az egyik legalapvetőbb különbség a férfiak és a nők között az az, hogy mi nők előszeretettel váltunk: oké, jó az a rúzs, amit negyedszerre veszünk újra, de mi van, ha van még jobb? Persze, elégedettek vagyunk a körmösünk munkájával, de múltkor egy másik csajnak milyen szép francia manikűrt készítettek már? Mi lenne, ha a jól bevált pizzázó helyett kipróbálnánk azt, amit múltkor az egyik influenszer reklámozott a TikTokon?

 Igen, úgy tűnik, minket nőket könnyebb elcsábítani, főleg, ha szolgáltatásokról van szó, mivel szeretjük a változatosságot és mindig jobbra és jobbra törekszünk.

Bezzeg a férfiak! A legalapabb sampon, amit még anyukája vett neki és nem csípte a szemét? Jöhet? Marika néni a szomszédból, aki már 30 éve nyírja a haját, ráadásul ugyanolyanra? Nélkülözhetetlen! 

Nem meglepő hát, hogy egy nemrégiben közzétett felmérést szerint a férfiak több, mint 75 százaléka bizony jobban ragaszkodik a borbélyához, mint a párkapcsolatához

De miért pont a borbély? 

Gondolj csak bele: a férfiak esetében a fodrászuk és köztük nem egy-két éves kapcsolat áll fent, hanem ennél sokkal több: együtt vészelték át az első szerelmeket, a vizsgaidőszakot, a kedvenc focicsapatuk vereségét, a kötelező családi találkozókat, elbocsátásokat és még sorolhatnánk. 

Ez nem egy szimpla kapcsolat, hanem egy akár évtizedeken átívelő viszony, amiben pontosan tudod, mit várhatsz a másiktól: türelmes, figyelmességet, valakit, aki meghallgat és közben még meg is szépít. 

Nincsenek csalódások, hamis elvárások, csupán egy jó kapcsolat, ami minden hónap második szerdáján egy kicsit feldobja a kedvedet. Mint egy jó pszichológus, aki mindent tud rólad és akihez ragaszkodsz. Ezt átgondolva talán nem meglepő, hogy a férfiak jelentős része jobban kötődik a borbélyához, mint az aktuális kiszemeltjéhez, hiszen az előbbiben biztos, hogy nem csalódik. 

És hogy mi a konklúzió? 

Az nincsen. Talán annyi, hogy fogadd el, hogy a párodnak vannak olyan rituáléi, ami számára szent és sérthetetlen és igen, a hajnyírás is közéjük tartozik. 

Ha pedig szeretnél hasonlóképp nélkülözhetetlenné válni a számára, less el egy-két dolgot a fodrásztól: legyél kiváncsi, hallgasd meg mindig, támogasd és ami a legfontosabb, legyél ott, amikor szükség van rád! 

