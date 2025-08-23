Jakpénisz, kobraszív és darázskeksz – Mutatjuk a világ 10 legbizarrabb ételét: te melyiket vállalnád be?

Valószínűleg nem most fogsz a receptfüzetért szaladni, de ha kíváncsi vagy, akkor meglepő információkhoz juthatsz. Bár lehet, hogy neked ezek a meghökkentő főételek már-már undorítónak tűnhetnek, mégis néhány kultúrában meghatározó szerepük és hatalmas sikerük van még az ínyencek körében is. Mutatjuk a legbizarrabb ételeket, amelyek csak erős gyomrúaknak valók.

Elsőre talán nem is néz ki rosszul a legbizarrabb ételek egyike, a jakpénisz.

Lássuk a legbizarrabb ételek 10-es listáját!

Ha idáig eljutottál, akkor induljon a furcsa gasztrokaland! Amennyiben esetleg egy kihívásvideóhoz keresel mostanság ötleteket, akkor feltétlen ajánljuk, hogy tarts velünk! Jó étvágyat, vagy mégsem?

1. Kobraszív

Ha valami igazán morbid érdekel, akkor ettől eldobod majd az agyad. Kínában hagyományos ételnek számít a nyers kobraszív. Először a „zamatos" kobraszívet nyelik le, ami még dobog, majd ezt egy pohárka kobravérrel kísérik.

2. Fekete puding

Anglia rendhagyó pudingjáért nem kell messzire mennünk. Aki azt gondolja, hogy ez egy édesség, azt ki kell ábrándítanunk, mert bizony ez egy kolbász, méghozzá malacvérből. Ízléstől függően tartalmazhat még húst, zsírt, zabpelyhet, és kenyeret is.

Tradicionális angol reggeliként, zöldségekkel és tojással szolgálják fel.

Ugyan elsőre nem tűnhet olyan finomnak, de a tápanyagai miatt rendkívül egészséges.

3. Kopi Luwak kávé

A cibetkávéként elhíresült élénkítő a világ legritkább és legdrágább itala. A megemésztett kávébabot egy indonéziai cibetmacskaféle székletéből szedik ki az őslakosok, hogy abból zamatos kávét főzzenek neked. Ugye, milyen gusztusosnak tűnik?

4. Bikahere

Ez a ritka fogás Kanadában a préri osztrigájaként híresült el. A bivaly vagy bikaborjú heréjét megfőzik, majd kisütik úgy, ahogy a rántott hússal teszed. Már ünnepe is van ennek a kapós eledelnek, ami a TestyFest névre hallgat és Montanában tartják.

A közel 15 ezer látogató körülbelül 23 ezer kilogramm bikaherét fogyaszt el.

5. Jakpénisz

Ha már here, akkor jöjjön egy pénisz is. A pekingi Guolizhuang étteremben különböző méretekben szolgálnak fel jakhímvesszőket,egy fogás pedig több száz dollárba is kerülhet.

Nem is csoda, hogy borsos az ára: egészséges, finom és állítólag még a férfiak potenciáját is növeli.

Mondhatni igazi superfood!