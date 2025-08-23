Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 23., szombat Bence

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
konyhaművészet

Jakpénisz, kobraszív és darázskeksz – Mutatjuk a világ 10 legbizarrabb ételét: te melyiket vállalnád be?

konyhaművészet ínyencség furcsaság hagyomány
Kővári F. Luca
2025.08.23.
Persze a csirkemell bármikor jöhet, de kóstolnál olyat is, ami még mozog? Vannak országok, ahol a pacalpörkölt se szagban vagy kinézetben nincs sehol azokhoz az ennivalókhoz képest, amiket összegyűjtöttünk. Most feltálaljuk neked a legbizarrabb ételeket!

Valószínűleg nem most fogsz a receptfüzetért szaladni, de ha kíváncsi vagy, akkor meglepő információkhoz juthatsz. Bár lehet, hogy neked ezek a meghökkentő főételek már-már undorítónak tűnhetnek, mégis néhány kultúrában meghatározó szerepük és hatalmas sikerük van még az ínyencek körében is. Mutatjuk a legbizarrabb ételeket, amelyek csak erős gyomrúaknak valók.

A legbizarrabb ételek egyike: a jak pénisz
Elsőre talán nem is néz ki rosszul a legbizarrabb ételek egyike, a jakpénisz. 
Forrás: Northfoto

Lássuk a legbizarrabb ételek 10-es listáját!

Ha idáig eljutottál, akkor induljon a furcsa gasztrokaland! Amennyiben esetleg egy kihívásvideóhoz keresel mostanság ötleteket, akkor feltétlen ajánljuk, hogy tarts velünk!  Jó étvágyat, vagy mégsem?

1. Kobraszív

Ha valami igazán morbid érdekel, akkor ettől eldobod majd az agyad. Kínában hagyományos ételnek számít a nyers kobraszív. Először a „zamatos" kobraszívet nyelik le, ami még dobog, majd ezt egy pohárka kobravérrel kísérik.

Legbizarrabb ételek egyike kígyóból készül
Kínában hagyományos ételnek számít a nyers kobraszív. 
Forrás: Shutterstock

2. Fekete puding

Anglia rendhagyó pudingjáért nem kell messzire mennünk. Aki azt gondolja, hogy ez egy édesség, azt ki kell ábrándítanunk, mert bizony ez egy kolbász, méghozzá malacvérből. Ízléstől függően tartalmazhat még húst, zsírt, zabpelyhet, és kenyeret is.

 Tradicionális angol reggeliként, zöldségekkel és tojással szolgálják fel.

 Ugyan elsőre nem tűnhet olyan finomnak, de a tápanyagai miatt rendkívül egészséges.

Legbizarrabb angol reggeli
A fekete puding nem édesség, hanem kolbász malacvérből
Forrás: Shutterstock

3. Kopi Luwak kávé

A cibetkávéként elhíresült élénkítő a világ legritkább és legdrágább itala. A megemésztett kávébabot egy indonéziai cibetmacskaféle székletéből szedik ki az őslakosok, hogy abból zamatos kávét főzzenek neked. Ugye, milyen gusztusosnak tűnik?

Legbizarrabb kávé
A cibetkávéként elhíresült élénkítő a világ legritkább és legdrágább itala.
Forrás: Shutterstock

4. Bikahere

Ez a ritka fogás Kanadában a préri osztrigájaként híresült el. A bivaly vagy bikaborjú heréjét megfőzik, majd kisütik úgy, ahogy a rántott hússal teszed. Már ünnepe is van ennek a kapós eledelnek, ami a TestyFest névre hallgat és Montanában tartják. 

A közel 15 ezer látogató körülbelül 23 ezer kilogramm bikaherét fogyaszt el.

Legbizarrabb étel: a bikahere
A bikahere Kanadában a préri osztrigájaként híresült el. 
Forrás: Shutterstock

5. Jakpénisz

Ha már here, akkor jöjjön egy pénisz is. A pekingi Guolizhuang étteremben különböző méretekben szolgálnak fel jakhímvesszőket,egy fogás pedig több száz dollárba is kerülhet. 

Nem is csoda, hogy borsos az ára: egészséges, finom és állítólag még a férfiak potenciáját is növeli.

Mondhatni igazi superfood!

Legbizarrabb étel: a jak pénisz
A jakpénisz drága fogás Pekingben.
Forrás: Northfoto

6. Ikizukuri

Ez az étel a felsorolásban megkaphatná talán a legetikátlanabb címet is, mivel már több országban (Ausztráliában és Németországban) is betiltották. Japánban ehetünk ilyen halat, aminek az elkészítése a bizarr, mivel úgy kerül felszolgálásra, hogy már ki van filézve, de még életben van.

A legbizarrabb Japán étel
Az ikizukuri megkaphatná a legetikátlanabb étel címet is
Forrás: Shutterstock

7. Darázskeksz

Vendégségbe várod a legnagyobb ellenségeidet? Ez a sós, kínai süti, tele darazsakkal igazán ütős vendégváró lehet, bár a darazsak már nem csípnek, mert elpusztultak benne.

Az egyik legbizarrabb étel: a darázs keksz
Ez a sós, kínai süti, tele darazsakkal igazán ütős vendégváró lehet
Forrás: Northfoto

8. Surströmming

Ha a legbüdösebb ételt keresed, akkor a svéd erjesztett hering lesz a neked való finom falat. A fehérje lebontásáért felelős baktériumok a húsban található cukrot savvá bontják, tulajdonképpen ez a rothasztás maga, ami kialakítja a jellegzetes savanyú ízét és rettenetes szagát.      

A legbizarrabb étel Svédországban
Ha a legbüdösebb ételt keresed, akkor a svéd erjesztett heringet ajánljuk
Forrás: Shutterstock

9. Casu marzu

Félig sajt, félig kukac? Ebben a szardíniai sajtban, élő kukacok mászkálnak, hogy az erjedést segítsék és befolyásolják a sajt ízét. 

A sajtot csak a kukacokkal együtt szabad fogyasztani!

Legbizarrabb étel: a kukacos sajt
Élő kukacok a sajtban 
Forrás: Shutterstock

10. Sült tarantula

Nincsen pókfóbiád? Akkor bátran kipróbálhatod a népszerű kambodzsai tarantulát, amit olajban sütve készítenek. A pók lábait és testét fogyasztják el, amiknek ropogós állaguk van.

Legbizarrabb étel: a tarantula
A népszerű kambodzsai tarantulát olajban sütik
Forrás: Shutterstock

Ha ez még mindig nem volt elég, az alábbi videóban felfedezheted a világ 10 legundorítóbb cukorkáját is:

P. Diddy azt állítja, kukacos, romlott étellel etetik a börtönben

A zenei mogul szervezete megsínyli a börtönéletet. P. Diddy azt állítja, embertelen körülmények között tartják fogva.

Ezek az ételek fognak végleg eltűnni a magyar asztalokról a Z generáció miatt – Íme, a lista

A Z generáció miatt örökre eltűnhetnek a magyar asztalokról a tradicionális ételek, helyettük trendi, egészségtudatos fogások kerülnek előtérbe.

Az egyetlen étel, amit Diana hercegné SOHA nem evett meg

A néhai hercegné egykori szakácsa, Darren McGrady mesélt a hercegné étkezési szokáairól. Elmondta, mit tartalmazott Diana szigorú étrendje, és azt is, miként kényeztette fiait, amikor a bentlakásos iskolából hazajöttek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu