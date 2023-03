Február közepén röppent fel a pletyka arról, hogy Király Viktor és Virág Anita házassága válságba került. A pár sokáig nem nyilatkozott helyzetükről, de az ismerőseik megtették helyettük. "Nincsenek könnyű helyzetben, de van még remény. Mindketten meg akarják menteni a házasságukat, harcolnak egymásért. Persze, aki volt már hasonló helyzetben tudja, hogy ilyenkor még dúlnak az indulatok, csatáznak az egók, de a kisfiuk miatt igyekeznek félretenni és megbeszélni ezeket a nézeteltéréseiket" - mondta korábban az illető. Most Király Viktor is megszólalt, aki felköszöntötte feleségét születésnapja alakalmából. Elmondta, a helyzet ellenére számára ez természetes.

"Ő a gyermekem édesanyja, ennyi jár neki. Abszolút helyénvalónak gondolom. Bármi is van közöttünk, Anita fontos számomra. Továbbra is próbálunk dolgozni azon, hogy megmentsük a házasságunkat, de tény, hogy vannak nehézségeink. A kisfiunk miatt azonban továbbra is sokat vagyunk együtt családként, a napokban például hármasban voltunk játszóházban. Többet nem szeretnék mondani, mert Anitával abban maradtunk, hogy csendben akarjuk ezt intézni" - mondta a Blikknek Viktor.