Ahogy arról mi is hírt adtunk, Vasvári Vivien harmadik gyermekét várja. A gyönyörű szőkeség most elárulta, hogy viseli a mostani babavárást, és pocakját is megmutatta.

Vasvári Vivien pár napja tudatta az örömhírt, hogy új taggal bővül a családjuk, ugyanis Zsigmonddal közös gyermekét várja. Azóta az is kiderült, hogy szerelmével májusban összeházasodnak, a baba nemét pedig egy gender bulin fogják megtudni.

Vivi az Instagram-oldalán játszott kérdezz-feleleket követőivel, és többek között azt is elárulta, hogy viseli harmadik terhességét.

"Az első három hónapban nagyon fáradt voltam... Reggel alig bírtam felkelni, hogy készítsem a gyerekeket meg vigyem őket suliba és oviba. 6:30-kor kelek minden nap, de ebben a három hónapban simán 12-ig is aludtam volna. Hányinger az volt végig, meg most is, az valahogy nem múlt el. Viszont állandóan éhes vagyok és eszem is!"

-írta a kismama, aki arról is írt, hogy ezúttal is természetes szülésre készül.

Vivi a követői kérésének eleget téve gömbölyödő pocakját is megmutatta egy videóban.

"Itt van a kis cukika"

-mondta mosolyogva a sztármami, aki le sem tagadhatná, mennyire boldog.