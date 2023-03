Nem véletlenül nevezik száguldó cirkusznak az autóversenyzés királykategóriáját, a Formula 1-et, hiszen egyike a legizgalmasabb, legfordulatosabb sportágaknak. Világszerte milliók rajonganak a pilótákért és a csapatokért, a leglelkesebb szurkolók pedig országokon át követik kedvenc versenyzőiket. A Forma-1 korábban sosem tapasztalt csúcson van, nő a futamok televíziós nézettsége és sorra megdőlnek a helyszíni nézőrekordok. És hol van a vége...

A kiélezett verseny, a Netflix dokusorozata, a Hajsza a túlélésért és az új, amerikai szervezőcsapat kreativitása is kellett ahhoz, hogy pár év alatt a Forma 1 ismét letarolja a világot. Nem érték volna el mindezeket a sikereket, ha nincsenek a mai kor pilótái, akik nemcsak kiváló autóversenyzők, de sármos és közvetlen "arcok" is, akikért lehet rajongani, és akikbe bele lehet szeretni.

A Forma-1 mezőnyének egyik legszexibb pilótája, mondhatni a legjobb parti a monacói Charles Leclerc. A fiatal tehetség hosszú idő után szakított barátnőjével, és tavaly december óta a szinglik táborát erősíti, de ki is ő valójában? Hol kezdte és hol tart most a monacói sármőr?

A középső gyerek

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc két jómódú monacói gyermekeként látta meg a napvilágot 1997. október 16-án. Egy évvel fiatalabb, mint a bátyja, de mégis teljesen más pályán indították el őket a szüleik. Lorenzo üzleti és igazgatási szakon szerzett alapdiplomát, majd menedzsmentből csinált mesterképzést. Charlest ezzel szemben alig nyolcévesen beültették egy gokartba, hogy édesapjához hasonlóan belőle is autóversenyző váljon. Így járt 2000-ben született öccse, Arthur is, aki jelenleg a kisebb kategóriákban bontogatja a szárnyait.

Már korán eldőlt a sorsa

Aki ma profi autóversenyző akar lenni, annak nagyon korán kell kezdenie, hogy megfelelően fejlődjenek a szükséges izmok és hamar megtapasztalja a versenyzés érzését. Charles Leclerc tehetsége korán megmutatkozott, sorban aratta a sikereket és szinte egyenes volt az útja a formaautós szériákig.

Húszévesen megnyerte a Forma-1 előszobájának számító két kisebb kategóriát, az egykori GP3-at és a Forma-2-t is, és nem sokat teketóriázott, rögtön szerződést kötött a királykategória egyik középcsapatával, a Sauberrel. Első szezonjában több versenyen is pontot szerzett, ami egy újonctól remek teljesítmény. Második évét már a Ferrari színeiben kezdhette, és rögtön a második futamon megnyerte az időmérőt, ezzel ő lett a csapat legfiatalabb pole pozíciósa.

Szinte rögtön a csúcsot ostromolta

Első ferraris évében két futamgyőzelmet szerzett, összesen hétszer futotta a legjobb időt az időmérőkön és a végső pontversenyben megelőzte a négyszeres világbajnok csapattársát, Sebastian Vettelt. A következő két év nem sikerült fényesen, mert a csapat nem talált a megoldást arra, hogy harcban lehessenek a világbajnoki címekért. A fordulatra egészen 2022-ig kellett várni, ugyanis úgy tűnt, a szabályváltozás kedvezni fog a Ferrarinak.

Charles Leclerc remekül kezdte a tavalyi évet és sokan bíztak abban, hogy 2007 után ismét világbajnok lehet egy Ferrari-pilóta. Leclerc az időmérőkön is tarolt, nyerte a futamokat és vezette a tabellát, ám fordult a szerencséje. A csapat többször is súlyos taktikai hibát vétett, az autó és a technika is meghibásodott, és ő maga is bakizott párszor. Ezek együttesen vezettek odáig, hogy Max Verstappen látszólag könnyedén, hatalmas fölénnyel másodszor is a sportág királya lett.

Leclerc-nek meg kellett elégednie a második hellyel, ami így is pályafutása eddigi legjobb eredménye. Kissé csalódottan, de nagy reményekkel vágott bele az idei, 2023-as évbe, ám rögtön kieséssel kezdte a szezont, mivel az első verseny közben meghibásodott az autója.

Tragédiák árnyékában

Hiába a gazdagság, a problémák a pénz ellenére sem kerülik el az embert. Charles Leclerc húszéves volt, amikor egy hosszú betegségben elveszítette az édesapját. A szeretett szülőt azonban ideje sem volt rendesen meggyászolni, mivel négy nappal a tragédia után a pályán kellett top teljesítményt nyújtania. Leclerc-nek azonban eszébe sem volt visszalépni, és emberfeletti teljesítménnyel megnyerte a 2017-es, Forma-2-es azerbajdzsáni nagydíjat, ahol övé lett a pole és a leggyorsabb kör is – írja a Formula.hu.

A tragédiák végigkísérik Charles Leclerc pályafutását. Édesapja előtt, még 2015-ben veszítette el keresztapját, a szintén Forma-1-es pilótát, Jules Bianchit, aki egy szörnyű baleset áldozata lett. Hozzá hasonlóan a pályán veszítette életét Leclerc egyik barátja, a francia Antoine Hubert. A fiatal pilóta a belga aszfaltcsíkon halt meg 2019-ben, pár nappal a Forma-1-es futam előtt. Az újabb szörnyűség sem törte össze Leclerc-t, sőt megnyerte a versenyt, a győzelmét pedig elhunyt barátjának ajánlotta. A pódiumon ekkor elmaradt a szokásos örömködés és a pezsgőlocsolás is.

Két hosszú kapcsolat és két szakítás után

Igazi álompasi, mégsem halmozza egyre-másra a skalpokat. Charles Leclerc nem sokat beszél a magánéletéről, a bulvársajtó szerint pedig mindössze két hosszú kapcsolata volt eddig. Először az olasz származású modellel és influenszerrel, Giada Giannival volt együtt négy évig, ám a Ferrari közéjük állt; persze csak képletesen, hiszen Leclerc döntött úgy, hogy minden idegszálával a munkájára szeretne összpontosítani. A szakítása évében kezdett el randizni egy monacói milliárdos lányával, Charlotte Sine-nel, akivel egészena tavalyi év végéig alkottak egy párt.

"Sziasztok! Charlotte és én közösen úgy döntöttünk, véget vetünk a kapcsolatunknak és csak barátok maradunk. Nagyon sok remek közös pillanatunk volt, és mindig különleges személy marad számomra. Charlotte csodálatos és a legjobbat érdemli. Kérlek titeket, tartsátok tiszteletben a döntésünket és az ő magánéletét, különösen ezekben az időkben" – írta 2022 decemberében saját közösségi oldalán a Ferrari versenyzője.

A rajongók azóta is azt találgatják, ki lehet majd Leclerc következő szerelme. A pilóta nagycsaládban nőtt fel, és ő is ilyet képzel el magának. Az egy napjáról készül vlogban (a cikk alján) is elmondja, hogy három gyermeket szeretne, hiszen ők maguk is hárman testvérek.

Mesés vagyona van, de mégsem szállt a fejébe a siker

A RacingNews365 információi szerint a Ferraritól jelenleg évi 24 millió dolláros, átszámítva közel 9 milliárd forintos fizetést kap, emellett pedig szponzorpénzekből is jut neki. A tulajdonában van három jacht és több ingatlan, valamint van egy több versenyautóból álló gyűjteménye is. Az Armani nagykövete és reklámarca, emellett több segélyszervezetet is támogat.

Barátai nagyon emberinek és közvetlennek írják le Leclerc-t, akinek nem szállt a fejébe a siker és a hatalmas vagyon. Három nyelven, franciául, olaszul és angolul is folyékonyan beszél, tud zongorázni és bármennyire elfoglalt, mindig jut ideje a szeretteire. Ugyanaz az ember maradt, aki egykor volt – idézte Leclerc egyik barátjának szavait a ScuderiaFans.com, amely szemlézte a pilótáról készült életrajzi könyvet.