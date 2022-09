Bármennyire is vonzóak az autóversenyzők, az ahogy képesek megszelídíteni és irányításuk alatt tartani a nem ritkán több száz kilométer/órás sebességgel, őrült tempóban száguldó járműveket, nem sétagalopp mellettük az élet. Egy pilótának ugyanis a versenyzés az élete, ennek rendeli alá a mindennapjait és a sport sokszor megelőz mindent: családot, barátokat és a szerelmet is.

Max Verstappen azonban azok közé tartozik, aki nemcsak a versenypályán, hanem a magánéletben is sikeres. A fiatal, egyszeres világbajnok két éve alkot egy párt kedvesével Kelly Piquet-vel, az influenszerként és bloggerként is dolgozó brazil modell-lel. Kellyt azonban már Verstappennel való kapcsolata előtt is jól ismerték a Forma-1 rajongói, ugyanis a csinos hölgy ezer szállal kötődik a száguldó cirkuszhoz.

Világbajnok pár, világbajnok édesapa

Vannak olyan nevek, amelyek egybeforrtak az autóversenyzéssel, és még az is hallott róluk, aki nem követi figyelemmel a Forma-1-et. Ilyen a Schumacher és a Senna, de közéjük tartozik a Piquet is. Nelson Piquet a nyolcvanas években volt a mezőny egyik legjobb pilótája, aki háromszor is magasba emelhette a világbajnoknak járó trófeát. A brazil versenyző regényes magánéletében külön fejezet íródott lányának, aki ugyan más pályát választott, de végig közel maradt a motorsporthoz.

Kelly Piquet brazil apától és holland anyától született Németországban. Mondhatni igazi világpolgár lett, ugyanis gyerekkorát Franciaországban töltötte, iskoláit pedig az Egyesült Királyságban, Brazíliában és az Egyesült Államokban végezte. Nemzetközi kapcsolatok szakon tanult, de részt vett egy gyakornoki programban, melynek hatására, akárcsak édesanyja, ő is a modellkarriert választotta.

Dolgozott modellként is, fotókon és a kifutón is láthatta őt a közönség, de járt a szakma másik oldalán is. Egy időben a latin-amerikai Vouge-nál tevékenykedett mint stylist asszisztens, és kapcsolatba került olyan világmárkákkal mint a Pepe Jeans, a PatBo és a Louis Vuitton.

Száguld az apa, a tesó és a kedves is

Családja révén közelről figyelhette, milyen az autóversenyzés. Nemcsak kedveséért, hanem testvéreiért is izgulhatott, sőt izgulhat mind a mai napig, ugyanis több rokona is kipróbálta magát a volán mögött. A legismertebb név a testvérek közül Nelson Piquet Jr., azaz Nelsinho, aki viszont nem a teljesítménye, hanem botránya révén marad emlékezetes alakja a Forma-1-nek.

Az ifjabb Piquet ugyanis csapatfőnöke utasítására szándékosan falnak csapta és összetörte az autóját, hogy ezzel hozza előnybe versenytársát, Fernando Alonsót, aki akkor ennek a húzásnak köszönhetően meg is nyerte a futamot.

Kellynek nem Max volt az első pilótaszerelme. A csinos modell 2017-ben kezdett randizni az orosz tehetséggel, Daniil Kvyattal, akitől két évvel később gyermeke született. A pár kapcsolatát a kis Penelope sem tudta megmenteni és alig néhány hónappal később, 2019 év végén Kelly és Daniil a szakítás mellett döntött. Az egyedülálló anyuka azonban nem maradt sokáig szingli, mivel 2021 elején felvállalták kapcsolatukat Max Verstappennel...

A csaja előtt a munkáját is lenyúlta

Rosszmájú kommentelők szerint Max Verstappen nemcsak Daniil szerelmét vette el, de helyét is a topcsapatnak számító Red Bull istállónál. Tudniillik Verstappen hat évvel ezelőtt pont az akkor mélypontra került és rosszul teljesítő Kvyatot váltotta az energiaitalos alakulatnál. A feltörekvő orosz tehetség karrierjében a visszafokozás – hogy kikerült a nagy csapattól és ismét egy gyengébb autóval kellett köröznie – annyira visszavetette a lelkesedését, hogy 2020-ban otthagyta a Forma-1-et.