Shakira egy New York-i üzletben fakadt sírva, miután először adta elő élőben a szakítós dalát.

Shakira és Gerard Piqué szakítása botrányosra sikerült, az énekesnő ugyanis nem hagyta annyiban a megcsalást: dalban dolgozta fel fájdalmait. A dalt először a The Tonight Show-ban adta elő élőben, majd New Yorkban is maradt. Bár a dalát a műsorban mosolyogva énekelte el, a lesifotósok lekapták, hogy egy bolt közepén fakadt sírva egy ismeretlen nő társaságában.