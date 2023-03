Dylan Sprouse és Palvin Barbi öt éve vannak együtt és hihetetlenül boldogok, habár kapcsolatuk nem indult zökkenőmentesen. A színész próbálkozott meghódítani a gyönyörű magyar modellt, de Barbi fél évig váratta a válasszal. Azóta azonban elválaszthatatlanok és a legfrissebb hírek szerint már el is jegyezték egymást. "A pár alig várja, hogy együtt kezdjenek bele életük új fejezetébe" - mondta egy forrás a DailyMailnek. "Ők mindig szerelemesek voltak egymásba, most pedig a szokásosnál is boldogabbak" - tette hozzá a forrás.