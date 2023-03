A világ nagyvárosait felkeresve sokan biztosan betervezik az ott található állatkertet is. Ezek a parkok kikapcsolódást jelenthetnek a felnőtteknek is, de a kisgyerekes családoknak szinte kötelező program. A közeli Bécsbe például sokan "ugranak át" kifejezetten állatkertlátogatásra, de aki olyan szerencsés, hogy Sydneyben tölthet néhány hetet, az biztosan nem hagyja ki a Taronga Állatkertet sem a megnézendői közül. A világon számos gyönyörű állatkert létezik, most hármat mutatunk meg nektek közelebbről.