A közösségi médiában a napokban ismét felkapták a hírt, és TikTok-videó szól arról, hogy Katalin hercegné állítólag azt követeli, hogy tiltsák ki Rose Hanburyt a királyi család minden rendezvényéről, amelyen ő is részt vesz.

Rose Hanbury 2009-ben ment feleségül a nála 23 évvel idősebb David Rocksavage-hez, aki Cholmondeley 7. márkija, és akivel két nappal azután kötötték össze az életüket, hogy bejelentették, ikreket várnak. A frigy tíz évig tartott, három gyermekük született, majd 2019-ben elváltak.

Ebben az időben fotózták le először együtt Vilmos herceget és Hanburyt, és akkor terjedt el a pletyka, hogy trónörökös hűtlen az akkor harmadik gyereküket váró Katalinhoz. Ezek már akkor is álhíreknek bizonyultak, ahogy a most felröppent, a kitiltásról szóló pletykákat is kizárólag egy megbízhatónak egyáltalán nem nevezhető forrástól lehet hallani - írja az Index.