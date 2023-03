Junior nemrég Dominikára utazott dolgozni, míg Fatima továbbra is hallgat a történtekről. Beat viszont anyagi nehézségekről számolt be a sajtónak, kiemelve, hogy egy munkásszállón élt, ahonnan azóta el kellett költöznie, és most barátai segítségével próbálja átvészelni a mindennapokat. Beat családi élete is megromlott a helyzet miatt.

Az elmúlt hónapok nehézségei után a rapper, polgári nevén Fehér Tibor egy facebookos élő videóban elárulta, hogy bár rendelkezik egy 800 ezer forintról szóló Artisjus-papírral, nem tud hozzáférni az összeghez. Ezért nemcsak a vele szemben álló feleségét, hanem L.L. Juniort is felelőssé tette.