"Igyekszem küzdeni, a víz felszínén maradni. Nem olyan fényes a helyzet" - árulta el Beat, aki a Fekete Vonat nagy botrányt okozó koncertje előtt sem élt jó körülmények között. Azóta a helyzet csak rosszabb lett, állítása szerint soha nem volt olyan mélyen, mint most.

"Barátaimnak, jószándékú ismerőseimnek köszönhetem, például az egyik muszlim barátomnak, hogy van hol lehajtanom a fejem. A másik muszlim barátomnak pedig azt, hogy van mit ettem. Ha ezek a barátaim, akiket az imént említettem, nem segítenének ilyen önzetlenül nekem, akkor tulajdonképpen az anyagi helyzetemből kifolyólag hajléktalan lennék, mert nem lenne hol aludnom. Mert most nincs annyi bevételem és nincs annyi kes a zsebemben, hogy ezeket finanszírozni tudnám" - mondta Beat a Fókusznak. Azt nem árulta el, most hol lakik, de azt igen, hogy nem emberhez méltó körülmények között. Jelenleg alkalmi munkákból él. A koncertre kapott előlegből a korábbi tartozásait és a fellépésre való felkészülését finanszírozta és azt, hogy ellássa magát. Most szobafestőként dolgozik. A koncerttel kapcsolatban is nyilatkozott.

"Olyan volt, mint valami álomban részt venni, ami valóságnak tűnik. Aztán a vége... A vége egy rémálom lett" - mondta a koncertről a rapper. "Pórul jártam és nyilvánvaló, ennek nem így kellett volna lennie. Hármunknak egyformán kellett volna ebből részesednie, úgy mint élményileg, úgy mint anyagilag. Ez szerintem így lett volna korrekt. Ha nem úgy jött ki, mert üzletpolitikailag ez nem volt egy jó húzás, akkor ezt a kudarcot együtt kellett volna viselni, mint egy csapat" - mondta.