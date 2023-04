A vidéken élő modell öccse húsvét hétfőn este rosszul lett, ezért Zita elindult vele autóval Pestre, de testvére állapota romlott, ezért Solymárnál meg kellett állniuk. Mentőt hívtak, s míg várakoztak, Zita megpróbált autósokat leinteni, hogy segítsenek neki, de senki nem állt meg.

"Csak egy elfogadható válasz jutott az eszembe arra, miért is nem álltak meg legalább megkérdezni, mi a francért ugrálok eléjük. Hisz véget ért a böjt! Kajasokkot kaphattak a sonkától! Krisztus feltámadott! Alleluja! Még szerencse, hogy ezekért a bűnökért is az életét adta már" - írta a modell 24 órán látható Insta-storyjában, hozzátéve, hogy végül egy ember adott nekik fél üveg vizet és a mentők is odaértek 15 percen belül.