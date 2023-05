2019-ben 300 millió dollárra perelte be a celebet, mert állítása szerint a hatalmas profitot termelő alkalmazás, a Kimoji bevélteléből - ez egy Kardashian témájú hangulatjel-sorozat - egy centet sem kapott. Ezt azóta ügyvédje tanácsára visszavonta, de megbánta.

A hajléktalanná vált férfi ezért a Daily Mailnek számolt be borzalmasnak ítélt életéről és arról, hogy családja is elhagyta, de folyamatosan tölt fel a TikTokra és az Instagramra is olyan tartalmakat, melyeken ő látható, egy táblával a kezében, melyre az van felírva:

"www.kimkardashianruinedmylife.com", azaz Kim Kardashian tönkretette az életem.com.