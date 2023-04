Réka a hétfő reggeli Mokkában beszélt élete nagy döntéséről. A fitneszlady elmondta, hogy eddig is minden év elején megfogadta, hogy majd kevesebbet dolgozik, ám a tavaszi és nyári szezon miatt sosem teljesíti fogadalmát.

Ám most úgy döntött, be is tartja, amit magának ígért, és 2023-ban csökkenti a hétvégi fellépéseinek számát, hogy testileg és lelkileg is legyen ideje regenerálódni.

Ennek oka, hogy 2022-ben egy hétvégi turnéja után, amikor egy hétvége alatt több egymástól távoli helyszínen, 3 nap alatt 7 edzést tartottmeg, a szervezete egyértelmű jelzéseket küldött: vasárnap estére úgy kimerült, hogy hazaérkezésekor csak nagyon nehezen bírt kiszállni az autójából.

Réka idén lesz 45 éves, és elmondása szerint már nem érdekli annyira az alakja, mint korábban, és az edzések csökkentése eleinte lelkiismerefurdalást is okozott neki, de mostanra már élvezi az "üresjáratokat", mert a felszabadult időt már magára fordítja.