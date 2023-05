Közeledik a nyár, és az emberek többsége álmodozik arról, hogy hol töltsön el egy szabad hétvégét vagy akár egy hosszabb nyaralást. A hagyományos turisztikai célpontokon túl azonban sok kisebb, de annál izgalmasabb helyet is érdemes felfedezni Magyarországon. Ebben a cikkben bemutatunk 10 kevésbé ismert, de kihagyhatatlan tavat.

1. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó

A Vadása-tó egy különleges tó, amely Hegyhátszentjakab közelében található az Őrségben. A tó részben mesterségesen jött létre, amikor egy patak vizének felduzzasztása után 12 forrás is táplálta. A tó nevét a környéken sok róka miatt kapta, akik az egykori patak mellett ástak lyukakat. A Vadása-tó két részből áll: a kisebbik tó kiváló hely a horgászok számára, ahol ponty, amur, keszegfélék, süllő, balin és kárász élnek. A nagyobbik tó pedig ideális nyaralóknak és strandolóknak, de a környéken lehet túrázni, kerékpározni, vagy akár lovagolni is. Ha az Őrségben jársz, mindenképpen érdemes felkeresni ezt a festői tópartot.

2.Bánk, Bánki-tó

A Bánki-tó, a Nógrád megyei település egyik leglátogatottabb célpontja, minden évben több ezren érkeznek ide kirándulni. A tiszta vizű, 7 hektáros tó tökéletes helyszín a strandolásra és a horgászatra, mivel számos benyúló stég áll rendelkezésre. Azonban a Bánki-tó nem csak a vízi kikapcsolódást kínálja, déli oldalán kalandpark található, míg az aktívabb pihenést kedvelők tenisz- és kosárlabdapályán is sportolhatnak. A tó körül elhelyezkedő kempingben lehetőség van a pihenésre, míg nyáron a Bánkitó Fesztivál számos művészeti programmal várja a látogatókat, lehetőséget teremtve a független alkotók bemutatkozására a fiatal közönség előtt.

3. Bélapátfalva, Lak-völgyi-tó

A Lak-völgyi-tó az egyik legszebb tó Észak-Magyarországon, mely Bélapátfalva közelében található a Bükkben. Az eldugott, tiszta vizű tó kirándulók és strandolni vágyók számára is eszményi úti cél, ahol lehetőség van túrázásra, biciklizésre, kempingezésre, bográcsozásra és szalonnasütésre is. A szépen rendben tartott partszakaszán fürdőzni és napozni lehet, vagy csak üldögélni és bámulni az erdőket, virágos mezőket és a tóra letekintő Bél-kő tekintélyt parancsoló magaslatát. A Lak-völgyi-tó kevésbé ismert, de horgászok számára nagyszerű hely, mivel vize halban gazdag. Ha Észak-Magyarországon jársz, mindenképpen látogasd meg ezt a gyönyörű tópartot.

4. Arló, Arlói-tó

Az Arlói-tó valóságos mesebeli táj, melyet a Heves-Borsodi-dombság völgyében, mindössze néhány kilométerre Ózdtól találhatunk. Ennek a természeti csodának a kialakulása a suvadásnak köszönhető, mely ritka jelenség a bányászati tevékenység hatására bekövetkezett földcsuszamlás következtében jött létre. A homokos, agyagos hegy törmeléke elzárta a patakot, így kialakult egy lenyűgöző völgyzáró gát, mögötte az Arlói-tóval. Az évszaktól függetlenül csodás látványt nyújtó tavat zöld növényekkel övezett hegyek veszik körül, ami a természet rajongóinak kiváló kirándulóhelyet biztosít. A tó partján számos üdülőhely található, ahol a vendégek kis házikókban, apartmanokban vagy akár horgászstégeken pihenhetnek. A nyár folyamán a tó egy kiváló fürdőhely és horgászparadicsom is egyben.

5. Esztergom, Palatinus-tó

A Palatinus-tó talán nem tartozik az ismert bányatavak közé, pedig a Dorog és Esztergom határán fekvő természeti csoda egyre nagyobb népszerűségnek örvend a helyiek körében. A tó homokos partjánál és kristálytiszta vizében kellemes kikapcsolódást találhatnak a vízparti élvezetekre vágyók, míg az árnyas pihenőhelyek és büfék lehetővé teszik, hogy akár egy teljes napot is eltöltsenek az ide látogatók. A tó partjának szabadstrandjai mellett fizetős strandok is rendelkezésre állnak, továbbá vitorlázásra, búvárkodásra is lehetőség van. A kemping pedig tökéletes választás azoknak, akik hosszabb időt szeretnének eltölteni a tó közelében.