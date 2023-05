A divattervező házi őrizetét egy héten egy alkalommal, hétfőnként, reggel 9 és 11 között hagyhatja el. A szabad két órát ügyintézésre és vásárlásra használhatja fel. Ezen a héten léphetett ki először az utcára, párjával, Mariannal, miután bementek az üzletébe, a közeli Városligetben sétálgattak.

A sztártervező elrulta, hogy bár senkinek nem javasolja a börtönt, az elvonulást igen - neki ilyen volt a letartóztatásban töltött fél év, ami gyökeresen megváltoztatta az életét.

"Ott csend van, és ez a csend segít elmélyülni. Sok mindent máshogy látok, amit a készülő könyvemben le is írok. Már régóta tervben volt, ám most egy szomorú apropó, a börtön sietteti az elkészültét. Egy kicsit nevelő célzatúnak is szánom, főként a fiatalok számára, hogy miként kerülhetik el, hogy életre szóló hülyeséget csináljanak" - mondta el a Blikknek Herczeg Zoltán, aki néhány, a börtönben felvett szokását megtartotta.

"Nem hiányzik már az az esti egy spangli sem, úgy tudok aludni, mint az elmúlt húsz évben sosem. Ennek a párom, Mariann is örül, pedig eddig sem vittem túlzásba a dolgot, drogdíler viszont nem vagyok, ezt leszögezem" - jelentette ki a divatguru, aki ahogy a börtönben, otthon is hajnalban kel, ám a relatív szabad életében is megtartotta, hogy 7-ig ágyban fekszik és a keményebben edz, mint a fogvatartása előtti időkben.

A tervező nagy lépésre szánta el magát: nagyon hálás a párjának, aki kitartott mellette és a hazaérkezésekor is megtett mindent, hogy jól érezze magát, úgy érzi, hogy a kapcsolatuk elmélyült az elmúlt 6 hónap alatt, ezért szeretné feleségül venni Mariannt.

"Mindketten átértékeltünk sok mindent az elmúlt időszakban, és hamarosan fel is teszem neki a nagy kérdést" - érulta el a lapnak Herczeg Zoltán, aki, akármilyen büntetést szabnak ki rá, azt mondja, elfogadja majd, és megpróbálja a legjobbat kihozni belőle.