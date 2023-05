Marics Peti állítólagos új szerelmének egy kollégája és egy közeli ismerőse is állítja, dúl a szerelem a fiatalok között, de eddig egyikük sem vállalta fel a másikat. Ha valóban igaz a hír, vajon meddig akarják még titokban tartani, hogy együtt vannak?

A Valmar énekese nem is olyan régen szakított exével, Tóth Andival, de úgy tűnik, nem szomorkodik. Olyannyira nem, hogy állítólag már új szerelme is van, aki nem más, mint Kovács Gyopár.

A színésznő volt Maricsék új klipjében a menyasszony, és ismerőseik szerint sokat és szívesen van együtt a két fiatal.

Gyopár egyik, neve elhallgatását kérő közeli imerőse azt mondja, hogy a színésznő egy szülinapi bulira is magával vitte Petit, aki a színházban is megnézte a lány egyik előadását. Erről a színésznő egy szintén neve elhallgatását kérő kollégája is mesélt, aki szerint a színházi világban már hetek óta azt pletykálják, hogy Gyopár és Peti együtt vannak, és nagy izgalmat keltett a színfalak mögött, amikor az énekes megjelent az egyik előadáson.

A Bors munkatársa megkereste Kovács Gyopárt, akinek sajtósától megtudta, hogy magánéleti kérdésekben nem nyilatkozik a Tóth Andira kísértetiesen hasonlító színésznő.