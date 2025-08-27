Elindult az első magyar demencia diagnosztikai központ a Liv Duna Medical Centerben

Elindult Magyarország első, kifejezetten a demencia korai felismerésére, megelőzésére és kezelésére specializálódott komplex egészségügyi központ Budapesten. A Liv Duna Medical Center Neurokognitív Központja egyedülálló módon integrálja a legmodernebb diagnosztikai technológiákat, a nemzetközi szakmai irányelveket és a személyre szabott életmódprogramokat annak érdekében, hogy a páciensek még a tünetek megjelenése előtt konkrét lépéseket tehessenek agyuk egészségéért. Mutatjuk a részleteket.
A demencia napjainkra világszerte és Magyarországon is népbetegséggé vált: a világon közel 60 millió embert érint, hazánkban pedig 200–250 ezer ember él valamilyen neurokognitív zavarral. A 65 év feletti lakosság körében minden ötödik ember szembesül a tünetekkel. A demencia nem önálló kór, hanem tünetegyüttes, amely az agyműködés tartós és fokozatos romlásával jár. Legjellemzőbb jelei a memória és a gondolkodási képesség hanyatlása, de a figyelmet, a nyelvi készséget, a tájékozódást, a döntéshozatalt és a mindennapi életvitel számos területét is érintheti. Ezt láthattuk a világhírű színésznél Bruce Willisnél is, akit néhány éve frontotemporális demenciával diagnosztizáltak, miután a beszéde és a memóriája váratlanul hanyatlani kezdett.
Bár a neurokognitív betegségek, köztük az Alzheimer-kór jelenleg nem gyógyíthatók, a nemzetközi kutatások bizonyítják: a korai felismerés és a célzott életmódbeli beavatkozások akár 45%-kal csökkenthetik a demencia kialakulásának esélyét, és évekkel késleltethetik a tünetek megjelenését. A Liv Duna Medical Centerben megnyílt Neurokognitív Központ ebben kínál áttörést a magyar egészségügyi szolgáltatások piacán.
A Liv Duna Medical Center és a Brain Health Kft. együttműködésével megvalósuló központ öt, egymásra épülő szolgáltatáscsomagot kínál:
Ezek során a páciensek komplex kognitív teszteken, korszerű képalkotó vizsgálatokon, labor- és genetikai szűréseken, valamint részletes életmód- és kockázatfelmérésen vesznek részt. Az eredmények alapján a szakértői csapat teljes képet alkot az idegrendszer aktuális állapotáról, és meghatározza a jövőbeni kockázatokat.
A központ szolgáltatásai különböző élethelyzetekben nyújthatnak segítséget. Azok számára is elérhetők, akiknek jelenleg nincs gondolkodási zavara, de szeretnék felmérni egyéni kockázatukat. A program ugyanakkor azoknak is ajánlott, akik már tapasztalnak kognitív panaszokat, és ezeket szeretnék kivizsgáltatni. Segítséget kaphatnak azok is, akiket enyhe kognitív zavarral vagy demenciával diagnosztizáltak, és a diagnózis, illetve a terápia pontosításához keresnek szakértői véleményt. Emellett lehetőség van a genetikai háttér vizsgálatára a demencia kialakulási kockázata és öröklődési esélyei szempontjából, valamint olyan személyre szabott program kidolgozására, amely a betegség megelőzését célozza.
A kivizsgálás demencia specifikus és nagy hangsúlyt fektet a visszafordítható okok azonosítására. A speciális protokoll segít elkerülni a felesleges vizsgálatokat, és egyúttal érthetővé teszi a páciensek számára, hogy az eredmények milyen további lépéseket indokolnak. A kapott adatokat integráltan értékelik, és minden részletet személyesen, közérthetően átbeszélnek az érintettel.
A Liv Duna Medical Center új szolgáltatása mérföldkő a magyar egészségügyben: olyan komplex, tudományosan megalapozott megközelítést kínál, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebben kényszerüljenek szembenézni ezzel a családokat és közösségeket súlyosan érintő népbetegséggel. Amennyiben kiváncsi vagy a vizsgálatokkal kapcsolatos további tudnivalókra, akkor ezen a linken érheted el a Duna Medical Center hivatalos weboldalát, ahol minden szükséges információt megtalálhatsz.
