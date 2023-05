Évről évre rengeteg turista keresi fel Finnországot. Ki csodás természeti kincseiért, ki a remek síelési lehetőségekért, mások pedig a Mikulás meglátogatása miatt utaznak az országba. Látnivaló rengeteg akad, és egy-egy fárasztó, hűvös napot nem is lehetne jobb programmal zárni, mint a szaunázás. Hiszen Finnország a szauna hazája is - írja az Origo. Most megmutatják az igazi finn szauna világát - egy reggel Tampere mellett.