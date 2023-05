Repülővel való utazás során sok emberrel kerülünk közvetlen kapcsolatba, ami fokozott kockázatot jelenthet a betegségek terjedése szempontjából. Mégis mit tehetünk, hogy a legkisebbre csökkentsük a fertőzés veszélyét?

Hatékony módszerek és óvintézkedések repülőút során

Mossunk kezet rendszeresen

A kézmosás alapvető fontosságú a fertőzések megelőzésében. Mindig szappannal és meleg vízzel mossunk kezet, legalább 20 másodpercig. A kézmosás különösen fontos a repülőtérre való érkezéskor, az utazás előtt és után, illetve a mosdóhasználatot követően vagy az étkezést megelőzően.

Használjunk kézfertőtlenítőt

Amikor nem áll rendelkezésre szappan és víz, használjunk olyan alkoholos kézfertőtlenítőt, amely legalább 60%-os alkoholtartalmú. Ez hatékonyan elpusztítja a kórokozókat és csökkenti a fertőzés kockázatát.

Kerüljük a közvetlen érintkezést

Próbáljuk minimalizálni a közvetlen érintkezést más emberekkel, különösen akkor, ha betegnek tűnnek. Kerüljük a kézfogást, ölelést vagy bármilyen más fizikai érintkezést. Ügyeljünk arra is, hogy megfelelő távolságot tartsunk más utasoktól, ha lehetséges.

Viseljünk maszkot

Bár már a legtöbb helyen nem kötelező, utazáskor mégis ajánlatos arcmaszkot használni, mivel ez jelentősen csökkenti annak veszélyét, hogy elkapjunk valamilyen cseppfertőzéssel terjedő betegséget. Válasszunk olyan maszkot, amely szorosan illeszkedik az archoz, valamint elfedi az orrot és a szájat, hiszen a maszk csak akkor hatékony, ha helyesen viseljük.

Ne érintsük meg az arcunkat

Igyekezzünk kerülni az arc felesleges tapogatását, érintését, különösen akkor, ha nem tudtuk megmosni vagy fertőtleníteni a kezeinket. Az arcunk érzékeny terület, és a kórokozók könnyen bejuthatnak a szervezetbe a szájon, orron keresztül.

Köhögés, tüsszentés helyesen

Ne csak mi féljünk a betegségektől, de igyekezzünk, hogy mi se fertőzzünk meg esetlegesen másokat. Ha köhögünk vagy tüsszentünk, fedjük el az orr és száj környékét egy zsebkendővel vagy a könyökhajlatunkkal. Azért ne a kezünkbe köhögjünk vagy tüsszentsünk, mert így könnyen továbbíthatjuk a kórokozókat más felületekre. Az elhasznált (papír) zsebkendőt dobjuk azonnal a kukába, majd mossuk vagy fertőtlenítsük a kezünket.

Tartsuk tisztán a környezetünket

Repülőgépes utazáshoz mindig vigyünk magunkkal felületek fertőtlenítésére alkalmas törlőkendőt, amivel tisztán tudjuk tartani a közvetlen környezetünket, például az ülésünk karfáját, a lenyitható tálcát vagy a biztonsági öv csatját.

Igyunk elegendő folyadékot

Az utazás során fontos, hogy fenntartsuk szervezetünk hidratáltságát. Fogyasszunk elegendő mennyiségű vizet ez ugyanis segíti az immunrendszer megfelelő működését. Emellett a repülőút során kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást és a koffeintartalmú italokat, mivel ezek kiszáradást okozhatnak.

Állítsuk be a szellőzőt

Érdemes a fejünk feletti szellőzőt is bevetni a fertőzések elkerülése érdekében, ezek biztosítják ugyanis, hogy mindig friss levegő jusson az utasokhoz. A repülőgépeken nagy teljesítményű légtisztítók működnek, amelyek sok káros dolgot ki tudnak szűrni, így jó, ha nem zárjuk el a légfúvót, hanem úgy állítjuk be, hogy kissé magunk elé fújja a friss levegőt.

Bár a 100%-os biztonságot senki és semmi nem tudja garantálni a repülőút során, a fenti javaslatok jelentősen csökkenthetik a fertőzések kockázatát, és segíthetnek abban, hogy egészségesek maradjunk a repülőút során.

