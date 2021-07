Az utazást és a nyaralást azonban nagyban megkönnyítheti, ha olyan dolgokat viszünk magunkkal, amelyekkel a gyermekünk szívesen eljátszik, hiszen akkor egészen biztosan kevesebb lesz a nyűglődés, sőt talán mi is lophatunk magunknak 10-20 perc nyugalmat az autóúton vagy a strandon. De mit vigyünk magunkkal? A kedvenc parkolóház vagy babaház nagy, még akkor is, ha kocsival megyünk, a hatalmas plüssmackó is felejtős, ahogyan a babytaxi vagy a bicikli is. De akkor mégis mivel kössük le a gyermekünket az utazás alatt és a nyaralás pihentetőnek szánt napjaiban? Mutatunk néhány olyan játékot, amelyet biztosan szeretni fog az óvodás korosztály.



Könyvek

Ha hosszabb autós útra indulunk vagy akár repülővel megyünk, mindig érdemes néhány könyvet bekészíteni a gyermekünk hátizsákjába. Próbáljunk olyanokat választani, amelyek egyedül is lekötik a kicsit, tehát anélkül is jól szórakozik vele a gyermek, hogy nekünk kellene felolvasni. Ilyenek például a kukucska könyvek (kisebbeknek) vagy a kihajtható fülekkel rendelkező típusok, amelyek a felfedezés örömét nyújtják és így viszonylag hosszabb időre is lefoglalják a gyermeket. De szintén remekül elmolyolnak a kicsik az úgynevezett csendes könyvekkel, amelyek ezernyi izgalmat rejtenek a számukra.

Nagyobbaknak már érdemes különféle böngészőket beszerezni, hiszen a sok részletgazdag oldal tényleg teljesen elvarázsolja őket, ráadásul létezik a böngészőkből mini változat is, ami kinyitva akkora, mint egy férfi tenyere, így akár később, egy éttermi vacsora alkalmával is magunkkal vihetjük a válltáskánkban és addig is nézegetheti a gyermek, amíg megérkezik az étel.

Színezők és foglalkoztatók

Szintén életmentő lehet, ha beszerzünk néhány foglalkoztatót és színezőt. Ha az utazás alatt szeretnénk odaadni a gyermekünknek, válasszunk matricásat, mert a kicsik imádnak ragasztgatni, ráadásul ezeknél az a veszély sem áll fenn, hogy egy esetleges fékezésnél valakit megsebesít egy kihegyezett ceruza. A nyaralás alatt viszont már bátran lefoglalhatjuk őket klasszikus rajzfüzettel vagy ami még jobb, vihetünk magunkkal letörölhető színezőt, amellyel tényleg nagyon sokáig el tudnak bíbelődni a kicsik. Ezekből létezik autós, dínós, városos, ráadásul több méretben is kaphatóak – valamelyik még a falra is felragasztható! -, de a legjobb, hogy ha kiszíneztük az egészet, egyszerűen le lehet törölni és már kezdhetjük is újra az alkotást. Arról nem is beszélve, hogy a kreatívkodáshoz nem kell papírt is cipelni magunkkal, mert csak összehajtjuk a műanyagból készült színezőnket, betesszük a bőröndbe, és amikor szükséges, csak elővesszük.

Rugalmas autópálya

A fiús anyukák biztosan ismerik a szituációt, amikor a gyermekük az utazás előtt elkezdi bepakolni a bőröndbe az autópályát. Mert autózás nélkül kibírni egy hetet lehetetlenség! A kisautók még csak-csak elférnek valamelyik táskában, na de a pálya? Ne már! Pedig az utópályák építésével tényleg sokáig leköti magát a gyerek. Akkor mi legyen? Erre kínál igazán praktikus megoldást az úgynevezett rugalmas autópálya, amelynek gumiból készültek a darabjai, így könnyűek, laposak – tehát kis helyen elférnek -, rugalmasak, ráadásul ugyanúgy variálhatóak, mint a megszokott fából vagy műanyagból készült társaik. Ami pedig még jobb, bármilyen felületen játszhat vele a gyermek: homokban, vízben, kavicson.Tökéletes strandjáték!



Játéktároló zsák és játszószőnyeg egyben

És mibe szállítsuk a kiválasztott, nyaraláskor is magunkkal vitt játékokat? Persze, tehetjük őket bőröndbe vagy táskába, de ennél sokkal praktikusabb, ha a tároló maga is egy játék. Mondjuk egy játszószőnyeg. Ezt bárhová le tudjuk teríteni, a gyermek szétszórhatja rajta a játékokat és amikor rendet akarunk tenni vagy indulnánk haza a vízpartról, csak össze kell húzni a száját, a vállunkra kell dobni és már indulhatunk is. Arról nem is beszélve, hogy nem egy típus létezik belőle, hanem akad hajós vagy éppen autópályás is, ami eleve játékként funkcionálhat (autósszőnyegként), tehát nemcsak tárol, de szórakoztat is.



+TIPP: Érdemes már jóval az utazás előtt beszerezni azokat a dolgokat, amelyekkel majd szórakoztatni kívánjuk a csemeténket, ugyanakkor jobban járunk, ha nem adjuk oda neki a játékokat, csak akkor, amikor megkezdődik a nyaralás, az új szerzemények ugyanis mindig az újdonság erejével hatnak és izgalmasak a kicsik számára, így pedig sokkal nagyobb az esély arra, hogy le is köti őket.

Ha pedig egészen pici babával utazol, akkor ezeket ne felejtsd otthon: Autós utazás kisgyerekkel - Ezekre figyelj!