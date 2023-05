Ahogy arról korábban a Life is beszámolt , egy ismert magyar modell lehet az a 43 éves nő, akinek egy nyíregyházi orvos szexért cserébe írt fel cukorbetegeknek szánt, fogyást is segítő gyógyszert.

A népszerű magyar sztármodell tagadta, hogy bármit tudna az esetről, ám akár ő volt a vesztegető, akár nem, egy ismert magyar ember, aki másfél évtizede szépségszalont működtetett Budapest szívében, azt állítja, hogy a hölgy nemegyszer átverte és anyagilag is megkárosította őt.

A történet szerint a modell hajhosszabbításra jelentkezett be hozzájuk, ami egy igen hosszadalmas ls nehéz feladat, mivel a celeb nagyon világosra festett hajához kellett festeniük a póthajat is, ám amikor a munkával elkészültek, és a kuncsaft elégedett is volt az eredménnyel, kiderült, hogy nem tud fizetni.

"Sajátos stílusban közölte, hogy milyen ciki, de nincs nála semennyi készpénz, később majd megadja a tartozását. Mivel a médiában ismert személyiségről volt szó, bíztunk benne, ráadásul kedves is volt, ezért elengedtük" - mesélte az egykori szalontulajdonos, hogy a következő alkalommal már nemcsak hajhosszabbítást, hanem manikűrt és pedikűrt is kért, ám ismét fizetés nélkül távozott.

Így aztán hiába bíztak benne, kár volt; meg is bánták, amikor a modell eltűnt, többé a környékükre sem ment, ők pedig hiába keresték, hogy adja meg a tartozását, de nem tette. Az ominózus eset 2008 környékén volt, a tartozás összege pedig közel 100 ezer forintra rúgott, ami akkoriban sokkal többet ért, mint manapság.

A Blikk úgy tudja, nem az egykori szépségszalon-tulaj volt az egyetlen, akit a nő átvert, pár éve az akkori fodrászával is ugyanígy bánt el a celeb, akit a legutóbbi "akciója" miatt évekre rács mögé küldhetnek.