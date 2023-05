Gálvölgyi János már otthonában gyógyul, miután két hetet töltött intenzív osztályon. Még rosszulléte előtt adott interjút a XXI. század című műsorban, ahol többek között arról is mesél, miért nehéz humoros színésznek lenni.

Ma ünnepli 75. születésnapját Gálvölgyi János. A színészt sokan szeretik, sokan aggódtak, mikor kórházba került, és sokan lélegeztek fel, amikor kiengedték, s hazatérhetett családjához.

A XXI. század című műsornak adott interjújában többek között arról is beszélt, miért olyan nehéz humoros színésznek lenni, s miért nem akart soha a Vidámszínpad társulatának tagja lenni, annak ellenére, hogy a legnagyobbak hívták, többször is a teátrumba. A színész szerint a vicces színészeket lenézik, mindig is lenézték: "Onnan már nincs visszaút" - állítja a művész.

Gálvölgyi úgy érzi, ha valakitől, akkor Darvas Ivántól sokat kapott, emberileg és szakmailag is.

"Ha az én színházi életemben valamilyen pozitív dolog felfedezhető, ahhoz tessék odaírni, hogy Darvas Ivántól van" - mondta a néhai színész kollégájáról, aki lehetőséget adott neki, hogy komoly darabokban játszhasson.



Gálvölgyi János a pályájáról, annak eredményességéről, a sikerről pedig azt vallja:

"Aki megkérdőjelezi az elmúlt 55 évemet... Hát, ha abból az 55 évemből, ha átszámítom órákra, az órákat percekre, ha abból az irgalmatlan percmennyiségből adtam 5 embernek 3 percet az életében, akkor nem volt hiába ez az 55 év, akkor nem csináltam olyan rosszul a dolgomat" - mondta el a színművész a beszélgetésben.