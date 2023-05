A műsorvezető a Palikék világa by Manna Három igazság című műsorában beszélt élete tragédiájól.

Sylivia elmondta, hogy 2002-ben ő s férje az elsőgyermeküket várták, boldogan mentek az ultrahangos vizsgálatra, melyen végre mindketten résztvehettek, ám az örömből hamar dráma lett.

"Nagyon sokáig nem szólalt meg az orvos. Mondta, hogy sajnos itt nincs minden rendben. Óriási csönd, éreztem, hogy a mellkasomra nehezedik onnan föntről valami. Alig kaptam levegőt..." - mesélt Palik Lászlóéknak a műsorvezető, majd így folytatta: "Azt mondta, hogy ennek a babának nincs szívhangja, nem ver a szíve, ez a baba már nem él."

Sokáig tartott feldogoznia a tragédiát Syliviának, amit megnehezített az is, hogy egy újságcikknek köszönhetően, ami a baba halála utáni műtétje után jelent meg a várandósságáról, még hetekkel később is odamentek hozzá a rajongói, hogy gratuláljanak. Ez akkor annyira megrázta a műsorvezetőt, hogy átmentileg vissza is vonult a tévézéstől.

Bartha Syliviának azóta már kér gyermeke is született, Zsófia 2004-ben, Dorka pedig 2006-an jött világra.