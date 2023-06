Francys Yarbro 1958. január 18-án született Honoluluban. Hat éves volt, amikor édesapja a Colorado hegységbe vitte kirándulni és beleszeretett a hegyekbe. 1992-ben feleségül ment Sergei Arsentievhez és együtt hódoltak szenvedélyüknek, sok orosz hegycsúcsot megmásztak, többek között az 5800 méter magas Goodwill csúcsot is. Francys volt az első amerikai nő, aki lesíelt az Elbrusról, a Kaukázus legmagasabb hegyéről. Akkoriban határozta el, hogy ő lesz az első amerikai nő, aki megmássza a Mount Everestet pótlólagos oxigén használata nélkül.

1998-ban Francys és Sergei Arsentiev megérkeztek az alaptáborba, hogy megvalósítsák az álmukat. Megkezdték az akklimatizációs mászásokat, majd május 17-én elhagyták az alaptábort, hogy elérjenek a 7000 méter magasba előretolt alaptáborba, egy nappal később pedig megérkeztek 7700 méterre, a jelenlegi kettes táborba. Május 19-én már 8200 magasban voltak, és az volt a terv, hogy május 20-án hajnali 1 órakor megkezdik a csúcstámadást. Úgy érezték, hogy jó formában vannak, el is kezdtek mászni a csúcs felé, a fejlámpájuk azonban meghibásodott, ezért vissza kellett fordulniuk.

Ezután ismét eltöltöttek egy napot 8200 méteren, ami sokat kivesz az emberből, hiszen ezen a magasságon lehetetlen igazán pihenni, regenerálódni, az oxigénhiány rengeteg életerőt emészt fel. Május 21-én ismét nekivágtak a csúcstámadásnak, de továbbra sem volt szerencséjük, ezúttal a kedvezőtlen időjárás fordította vissza őket. Az újabb éjszaka a halálzónában sokak számára a biztos halált jelentette volna, vagy az expedíció feladását, ők azonban nem hátráltak meg. Május 22-én újra nekivágtak a nagy kalandnak, de a pótlólagos oxigén hiányában csak nagyon lassan tudtak haladni, és későn értek fel az Everest csúcsára.

Ettől függetlenül a céljukat elérték, Francys Arsentiev lett az első amerikai nő, aki oxigénpalack használata nélkül hódította meg a Mount Everestet.

A feketeleves azonban csak ezután következett. Lefelé is csak nagyon lassan tudtak haladni, ráadásul be is sötétedett, így észre sem vették, hogy elszakadtak egymástól. A férj, Sergei lejutott a 8200 méteres táborba, feleségét azonban hiába kereste, Francys valahol elakadt útközben. A szerelmes férj mit sem törődött a kimerültséggel és azzal, hogy tulajdonképpen ő is a halál szélén táncolt, szerzett oxigénpalackot, gyógyszert és visszaindult a csúcs felé, hogy megmentse bajba jutott feleségét.

Arra már csak következtetni lehet, hogy ezután mi történt. Francyst május 23-án reggel egy üzbég csapat találta meg, miközben a csúcs felé másztak. A nő már nem volt eszméleténél, és fagyási sérülései voltak, de még életben volt. Az üzbégek megszakították a csúcstámadást, oxigént adtak a félájult nőnek és le akarták vinni, amikor azonban a saját oxigéntartalékuk is kimerülőben volt, otthagyták a nőt a hegyen. Miközben lefelé tartották a 8200 méteren levő táborba, találkoztak a kétségbeesett férjjel, aki már útban volt a feleségéhez. Ekkor látták őt élve utoljára.

Május 24-én reggel az üzbég csapat, valamint a brit Ian Woodall és a dél-afrikai O'Dowd ismét elmentek Francys mellett, aki ugyanott feküdt, ahol tegnap hagyták. A közelében megtalálták férje, Sergej jégcsákányát és kötelét, de a férfi nem volt sehol. Woodall és O'Dowd megpróbáltak segíteni a haldokló nőn, de hiába, már annyira rossz állapotban volt, hogy nem lehetett megmenteni.Valóra vált az álma azzal, hogy megmászta a Mount Everestet, de a hegy az életét követelte. 40 éves volt, egy kisfiú édesanyja. Holttestének a „Csipkerózsika" becenevet adták.

Férje holttestét egy 1999-es expedíció során találták meg, a hegyoldalon lejjebb. A hős férj minden bizonnyal rátalált feleségére, azonban megmenteni már nem tudta: a testén található zúzódások alapján zuhanás következtében veszíthette az életét.

(Forrás: Wikipédia)

