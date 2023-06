Akár most vásárolnál először fűkaszát, akár szeretnéd lecserélni a régit, nem árt előbb mérlegelni, hogy milyen típus lesz testhezálló neked – és a kertednek is. A Bors összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

A kerti gyep ápolására a legalkalmasabb szerszám a fűnyíró; feltéve, hogy a pázsit szép, szabályos alakzatú, és ott más növényzet nincs. Ha azonban a mi kertünk nem ilyen, ha virágágyás, bokor és fa is van benne, és ha a kerítés melletti területet és az árokpartot is rendbe akarjuk tenni, akkor a fűkasza a megfelelő szerszám. Míg a fűnyíró nem tudja elvégezni a fűkasza feladatait, ez fordított esetben elképzelhető. Ezekből kapható damilos és pengés is. Az előbbi fű, lágyszárú növények, gyomok, virágok vágására alkalmas, az utóbbi a fás szárú növények és akár bokrok ritkítására is. Van benzines, elektromos és akkumulátoros. Mielőtt vásárolni indulsz, gondold végig, hogy hol és mire szeretnéd használni.

Nem mindenkinek jó a benzines

Ezek képesek a legnagyobb teljesítményre, ha nagy területen, gyakran, akár naponta is kell használni. Előnye, hogy nem kell vezetékkel bajlódni, kiváló minőség, magas teljesítmény jellemzi, ugyanakkor a benzinmotor miatt fokozott a karbantartási igény, magasabb a zajszint és viszonylag nehezebb is. Ráadásul a benzines meghajtás drágább, mint az elektromos. A mai benzines fűkaszákból kapható már 4 ütemű is, amelyek lényegesen környezetkímélőbbek, mint a 2 ütemű változatok. Egy 4 ütemű benzinmotoros fűkaszának alacsonyabb az üzemanyag-fogyasztása, alacsony a zaj- és károsanyag-kibocsátása. A benzinmotorok teljesítménye ugyan magas, de ha fél évente egyszer van csak rá szükség, akkor a benzines megoldás drágább, mivel az elektromos áram kevesebbe kerül, mintha több száz forintért kell üzemanyagot vásárolni.

Figyelni kell a vezetékre az elektromosnál

Ezek valamivel ugyan olcsóbbak, mint a benzinesek, halkabbak is, könnyebbek is, de a teljesítményük is kisebb, mert a nagyobb teljesítményhez nagyobb és ezért súlyosabb motorra lenne szükség. Előnyük, hogy a munkába állításuk sokkal egyszerűbb a másik két típusnál. Hátrányuk: figyelni kell arra, hogy a vezeték mindenhová elérjen, ahol használni akarjuk, ami persze hosszabbítóval megoldható, de a mozgás emiatt nehézkesebb.

Drágák az akkumulátorosok

Ez illeszkedik talán a legjobban a kor emberéhez, hiszen halkabb, kényelmesebb, mint a többi. Benzinért sem kell elmenni. Az akkus fűkaszák esetében egy akkumulátor biztosítja a szükséges energiát. Csendesek, és hatótávjuk sem korlátozott, de ha lemerülnek, időbe telik, míg újra munkaképessé válnak. Gyártótól, típustól függően 30-60 perc üzemidővel lehet kalkulálni, az akkumulátor miatt viszont drágábbak.

Gondold át a szokásaidat

Mindegyik típusnak megvannak tehát a maga előnyei és hátrányai. A választásnál továbbra is inkább az az elsődleges, hogy milyen célra szeretnél fűkaszát vásárolni, és ehhez igazítsd, hogy elektromos, akkus vagy benzines gépre van-e szükséged.

Ha gyakran és hosszabb ideig használod a fűkaszát, egy fűkasza hevederre is szükséged lesz! Egy kényelmes, szellős vállheveder mellény formájában könnyedén felcsatolható. Segíti az ideális teherelosztást, a váll, hát és csípő azonos mértékben veszi fel a terhelést, és a heveder nagyobb mozgásszabadságot nyújt.