Majka és egy hónappal ezelőtt vágott neki családjával Amerikának. Néhány héttel később a rapper felesége, Hajni a gyerekekkel együtt már a reptérről jelentkezett be.

Majka egyik nagy vágya, hogy a jövőben valamikor a családjával együtt Amerikába költözzenek, ehhez azonban még néhány év kitartó munkára van szükség.

Addig is a rapper, amikor teheti, kirepül az Egyesült Államokba, legutóbb egy hónapot töltöttek kint.

Családja a napokban jelentkezett be a reptérről 24 óráig elérhető Instagram-történetében: a rapper felesége bejegyzéséből az is kiderült, hogy nem volt zökkenőmentes a hazaútjuk, a pontos részletekről azonban nem számolt be.