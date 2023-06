Tavaly augusztusban történt a borzalmas dráma: két ember holttestét találták meg Erdőkertesen egy autóban. Az áldozat egy fiatal férfi és a barátnője, a kipufogógázt ők maguk vezették be az utastérbe - szóltak a tragádiáról a hírek.

Kata és Dani kapcsolata ismerőseik, barátaik szerint igencsak viharos volt, a kitűzött esküvőt sem tartották meg, szakítottak, kibékültek, egyesek szerint a férfi nagyon ragaszkodott a párjához. Ezt látszik alátámasztani az a hangfelvétel is, melyhez nemrég jutott Kata édesanyja, s amelyet a Bors rendelkezésére bocsátott.

"Gondoltam rá, hogy ha kajakra elhagynám, akkor öngyilkos lenne. Vagy nekem az utca sötét, így megvárna és kinyírna. Ki tudja, ha olyan lelkiállapotba kerülne... Annyira betegesen ragaszkodik hozzám, hogy ilyet én még nem láttam. Eddig egyik csávóm sem volt ennyire beteges. Kivagyok amúgy ettől..." - mondja el Kata egy barátjának a felvételen, ami édesanyja szerint ugyancsak alátámasztja az ő álláspontját, miszerint lánya soha nem ölte volna meg magát.

Ahogy Zsuzsanna fogalmazott:

"Össze kell szednem minden lelkierőmet, mert a lányom emlékének tartozom ennyivel. Az elkeseredett hangüzenete is megerősít abban, amiben egyébként is biztos voltam, hogy a gyermekem nem akarta önként eldobni magától az életet. Valaminek történnie kellett..." - mondta el a lapnak az anya, aki arról is beszélt, hogy Dani már korábban is rá akarta venni Katát a közös öngyilkosságra, de a lány akkor is úgy gondolta, ha párja meg akar halni, akor haljon meg egyedül, ő élni akar.