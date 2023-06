Tóth Andi arról beszélt a ZSHOWtime-ban, hogy az utolsó csepp, mielőtt összeroppant annak idején az volt, hogy hiába tett meg bármit, senkit nem a teljesítménye érdekelte, csak a róla szóló, sokszor hamis vagy ferdített bulvárhírek, és erre tett rá még egy lapáttal Köllő Babett zsűrizése.

"Pont a Tinánál volt, hogy azt éreztem, hogy talán most tényleg rólam fog szólni minden és nem arról, hogy az Ádám ott ül... És az első mondata a Babettnek így szólt: Na, mit veszített a Szabó Ádám! Az volt az a pont, amikor megértettem, hogy én nem leszek soha ide elég. Hogy én nem leszek több, mint a celeb Tóth Andi. Utána el is akartam hagyni az országot, de jött a Covid. Na akkor volt, hogy én nagyon megborultam. Két hónapon át nem szólt másról az életem, csak a zenéről és próbákról, de nem volt elég. Nem tudtam kezelni és megcsúsztam" - mesélte Osváth Zsoltnak, ám úgy tűnik, az énekesnő rosszul emlékszik a történtekre.

Köllő Babett valójában méltatta Andi produkcióját, és csak a végén fordult Szabó Ádám felé.

"Fantasztikusan énekeltél, de ezt a fiúk elmondták és valószínűleg el is fogják még nyolcvanötször mondani... Te egy olyan típusú nő vagy, akinek nagyon erős erotikus kisugárzása van. Egyébként a Tina is ilyen és ez nagyon ritka. De ezt eddig egyik produkciódban sem éreztem. Pedig amikor csak mész az utcán akkor is azt érzem, hogy atya ég ez a nő, hogy néz ki!? Most végre hoztad ezt a dögöt és annyira komplex volt ez az egész, hogy csak tátott szájjal itt ülünk" - kezdte akkor a kritikáját a zsűritag, és csak ezután intézett pár keresetlen szót Szabó Ádámhoz.

"Te meg egy nem tudom mi vagy! Most szégyelld össze magad, mert egy ökör vagy! Sosem lesz ilyen nőd, hát gyönyörű! Egy ilyen nőnek három hónap után meg kell kérni a kezét és királynőként kell kezelni élete végéig! Hát ki enged el egy ilyen nőt?" - tette fel a kérdést az énekesnek, majd közölte Andival, hogy tökéletes.

Hogy hol ment félre a kommunikáció, nem tudjuk, de Köllő Babett nem akart érdemben reagálni Tóth Andi szavaira.

"Hogy őszinte legyek, nem szeretnék és nem is tudok mit mondani. Egyszerűen méltatlan lenne bármit is hozzátennem ehhez a történethez"- mondta a Borsnak a színésznő.