Van, aki szeret takarítani, van, aki kényszeresen rak rendet, de a legtöbben bármi mást szívesebben csinálunk. Az ágyneműhúzás ugyan nem kemény munka, de mindenképpen macerás, ezért sokan igyekeznek elodázni. Pedig nem is hinnéd, mennyire fontos, hogy rendszeresen takarítsd az ágyadat, friss, tiszta lepedőn és ágyneműhuzattal hajtsd álomra a fejedet. Különösen nyáron, amikor a szokásosnál is több kértevő ólálkodhat az ágyadban.

Egy átlagos ágy akár egymillió poratkát is tartalmazhat, mivel ezek a szabad szemmel alig, vagy inkább nem látható, de nagyítón keresztül nézve kimondottan ijesztő lények meleg, nedves környezetben fejlődnek. Az öreg, elhalt hámsejteken lakmározó poratkák nagyobb valószínűséggel telepednek meg a nem elég gyakran tisztított ágyakban, már csak ezért is érdemes most változtatni a takarítási rutinunkon.

Az ember átlagosan hét órát tölt éjszakánként alvással, ami pont hét óra az elhalt hámsejtek, az izzadság és a por felhalmozódására a matrac melegében. Ha ezt kivetítjük hat hónapra, akkor körülbelül 1260 óra, azaz 52 teljes nap áll rendelkezésre az "elhagyott darabjaink" felhalmozódására.

"Egy nőstény poratka átlagosan 25-50 tojást rak le hetente. Ez körülbelül egymillió poratkának felel meg egy ágyban" - mondta el a Daily Starnak Nagy-Britannia egyik rovarirtó termékeket gyártó cégének vezetője, majd így folytatta:

„Bár ez nem feltétlenül látható, a poratkák számos problémát okoznak az általános egészségi állapotot és jóllétet illetően. A háziállat-allergénekkel ellentétben a poratka-allergének – főként a tojásból és az ürülékből – gyorsan megtelepednek az ágynemű, a matracok és a kárpitozott bútorok mélyén. MInél több van belőle, annál könnyebb belélegezni, ami hosszú távon káros."

A jó hír az, hogy a szakember szerint az ágynemű rendszeresebb, magas hőfokon mosásával és matracvédő, valamint szükség esetén poratka eltávolító szerek beszerzésével a probléma könnyen orvosolható.