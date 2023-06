A meglepő bejelentést egy megindító posztban tette meg a zenészházaspár Teigen Instagramján:

Június 19-én éjfél előtt néhány perccel szemtanúja lehettem, ahogy egy gyönyörű nő, a barátom, a béranyánk egy kisebbfajta káosz közepette, de erősen, és boldogságban életet ad a kisfiunknak."

Chrissy arról is írt, hogy kisbabájuk elvesztése után azt gondolta, hogy nem képes kihordani még egy gyermeket, ezért felvették a kapcsolatot egy ügynökséggel, ahol rögtön két béranyát is kerestek, mert Teigen mindig is négy gyeremekre vágyott. Aztán a terápiának köszönhetően úgy döntött, mégis megpróbál mesterséges megtermékenyítéssel újra teherbe esni, így született meg harmadik gyermekük, Esti. Alexandrával, a béranyával egy ideig egyszerre voltak terhesek, emiatt nagyon szoros kapcsolat alakult ki köztük. A béranya június 19-én adott életet Teigen és Legend negyedik gyeremkének, Wren Alexander Stephensnek. A modell azt írta, az életük és az otthonuk is most lett teljes.