A Netflix Mit gondolnak a macskák? című dokumentumfilmje kicsit új megvilágításba helyezi, amit eddig a macskákról tudtunk. A szakértők szerint tulajdonképpen egy kis vadállattal van dolgunk, akit az ember a kezdetek kezdetén csak egérfogásra tartott, ma azonban imádott háziállat, az internet sztárja vált belőle.

Minden macska egy mini Michael Jordan

A cicák kiváló fizikai adottsággal rendelkeznek, tudtátok, hogy több csigolyájuk van, mint a legtöbb emlősnek? A csigolyáik között elhelyezkedő porckorongoknak köszönhetően a gerincük rendkívül ruganyos, ezért nagyon gyorsak és néha a leglehetetlenebb pózokat képesek felvenni. S ha ez nem lenne elég, nagyon jók a reflexeik és erős az izomzatuk is, amit ugrás közben 100%-ban ki is használnak. A legtöbb cica egy mini Michael Jordan, elképesztően magasra képesek ugrani, és ahogy a mondás mondja, a legtöbb esetben a talpukra esnek.

Macskák vs. kutyák

A macskákat legtöbbször a kutyákkal hasonlítják össze és ebből általában a cicák jönnek ki vesztesként. Hisz a kutyák hűségesek, szófogadóak, kimutatják a szeretetüket, ragaszkodnak az emberhez, míg a macskákat elkönyvelték autonóm, nevelhetetlen, szeszélyes lényeknek. A kísérletek azt mutatják, hogy a közhiedelemmel ellentétben a macskák is hallgatnak a nevükre, felismerik a gazdájuk hangját és arcát, csak nem minden esetben hajlandóak arra, hogy ennek tanúbizonyságát adják. Sokkal több mindenre képesek, mint amit mi emberek gondolunk róluk, a kérdés csak az, hogy képesek vagyunk-e kihozni belőlük a legtöbbet.

Imádjuk a macskákat, de vajon ez kölcsönös?

A macskáknak nem erősségük az érzelmek kifejezése, de azt kifejezetten kedvelik, ha lassan pislogunk rájuk, sőt, a legtöbb esetben ezt viszonozzák is. A másik fontos dolog a dörgölődzés, mely nemcsak barátkozást jelent, hanem a stressz levezetésében is fontos szerepe van. 20 különböző hanggal fejezik ki az érzelmeiket, s a gazdájukkal is szívesen kommunikálnak, csak hát nem mindig értjük, mit akarnak mondani. A dorombolás az egyik legjellegzetesebb hang, amit egy boldog macska kiad magából, ez egy olyan frekvenciájú hang, amire a gazdák apai vagy anyai ösztönnel reagálnak, képtelenség ilyenkor ellenállni nekik. Bár a cicák nem kezelik istenként a gazdájukat, de a kísérletek kimutatták, hogy erősen kötődnek hozzájuk, sőt, igazi empaták, akik megérzik, hogy a gazdájuknak épp milyen kedve van, és reagálnak is arra.

Éljenek a magas szekrények és a dobozok!

A macskák egyik mániája, hogy csakúgy, mint vadmacska őseik, ők is imádnak magas helyekre mászni, hogy belássák a teret. Egy doboz a szekrény tetején tökéletes búvóhelynek bizonyul, nem sak azért, mert magasan van, hanem azért is, mert szűk. A cicák imádják a dobozokat, talán mert biztonságban érzik magukat benne. De minden más szűk helyre is bemásznak, nem kis aggodalmat keltve, amikor az ember már az egész lakást ötször átfésülte, de csak nem találja a macskát. Aztán végül mindig előkerülnek a szekrényből, szennyestartóból, ágy alól, vagy akár a bőröndből.

Gazdi, kelj fel, éhes vagyok!

A macskák szürkületi állatok, ami azt jelenti, hogy kora hajnalban és alkonyatkor a legaktívabbak. Ennek a gazdák örülnek a legkevésbé, ugyanis nem ritka, hogy a cicák hajnalban nedves tápot vagy épp egy kis szeretgetést követelnek, illetve pont akkor kezdenek el rohangálni, amikor az ember éppen nyugovóra tér. Szívesen hoznak ajándékot annak, aki közel áll a szívükhöz; ha szerencsénk van, akkor ez egy labda, de ha kinti a cica, lehet akár egy döglött egér is.

Ne várd el egy macskától, hogy szót fogadjon

A macskák nem szeretik a szabályokat, és lássuk be, nehezükre is esik betartani őket. Épp ezért a büntetést sem igazán tudják értelmezni, sokszor nem értik, hogy mi a probléma, mit csináltak rosszul. Ezért jobb, ha mi , emberek előzzük meg a bajt, nekünk kell velük megértetni, hogy mit szeretnénk. A macskák egyediek, saját személyiséggel, nem lehet őket beskatulyázni. Fontos, hogy megfelelő módon motiváljuk őket, ami nem mindig a jutalomfalatot jelenti: sok esetben a szociális jutalmazást sokkal többre tartják.

