A köztudatban az él, hogy fél év is eltelhet, mire a fogamzásgátló kiürül a szervezetből, a valóság azonban ennél jóval összetettebb. A fogamzásgátlók hormontartalmú szerek, a folyamatos fejlesztéseknek és kutatásoknak hála mára csak a szükséges legkisebb mennyiségben tartalmazzák ezeket az anyagokat. Abbahagyásuk után elvileg azonnal megtörténhet a fogantatás, ám a lehető legnagyobb biztonság érdekében három hónap gyógyszermentes fogamzásgátlást javasolnak az orvosok. Ez idő alatt a menstruáció is gyakran lehet szabálytalan, ám ha később is összevissza jelentkezik, rendszertelen lesz, az figyelmeztető jel lehet.

A menstruáció a tabletta szedése alatt óraműpontossággal működik, ami a valóságban – kevés kivétellel – nem a legjellemzőbb. A vérzés, ami ilyenkor jelentkezik, nem klasszikus menstruáció, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy a rendszeresen menstruáló nő termékeny is. A tabletta ugyanis sok esetben elfedi a szervezetben jelentkező problémákat, mint például a PCOS vagy éppen a hormonális eltérések, amelyek mindegyike fogantatást nehezítő betegség. Éppen ezért érdemes széles körű vizsgálaton részt venni a fogamzásgátló abbahagyása után, a gyermekvállalás előtt.



Átfogó vizsgálatok szerint a fogamzásgátló tabletta abbahagyása után a nők pár hónapon belül teherbe eshetnek. Hogy milyen hamar, abban az is szerepet játszik, hogy milyen idős a leendő anyuka, mióta szedte a fogamzásgátló tablettát, milyen hormontartalmú gyógyszert használt, és mindemellett természetesen a genetika is sokat számít.

Sokan szeretnék segíteni a természetes hormonviszonyok visszarendeződését a minél korábbi sikeres fogantatás érdekében. Az egészséges, lehetőleg stresszmentes életmód mellett segíthetnek gyógynövények is, mint például a barátcserje. Ennek a gyógynövénynek a kivonatát régóta ismerik, és gyakran használják női hormonzavarok és egyensúlyhiányok rendezésére cikluszavarokban, premenstruációs szindróma tüneteinek enyhítésére, de menopauza alatt is jó hatással lehet a női szervezetre. A barátcserje termésének hatóanyagai (pl. flavonoidok, iridoid glikozidok, esszenciális zsírsavak) segítik a petefészek-hormonok szabályozott termelődését, normalizálják a hormonszinteket, ezzel is segítve a természetes és szabályos ovulációt, amely alapfeltétele a sikeres megtermékenyülésnek.

A fogamzásgátló abbahagyása utáni átfogó nőgyógyászati, endokrinológiai kivizsgálást azonban semmi sem helyettesíti, mielőtt valóban belekezdünk a babaprojektbe!

