A kis Archie születése előtt Meghan és Harry herceg rasszizmussal vádolta meg a brit királyi családot az Oprah Winfreynek adott interjújában. Most kiderült, a palota határozott válasza mögött Katalin hercegnő állt.

Meghan kijelentései 2021-ben bombaként robbantak: "A terhességem ideje alatt minden arról szólt, hogy Archie nem kap címet, és többször felmerült az is, milyen sötét lesz a bőre."

A brit királyi család olyan botránynak nézett elébe, amilyennel korábban még sosem találkozott. Erzsébet királynő a szokásától eltérően, elveit sutba dobva ("Soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj.") nyilatkozatban reagált az elhangzottakra. Mint kiderült, a néhai királynő szavai mögött Katalin hercegné állt.

"Bár egyes dolgokra nem feltétlenül emlékszik mindenki ugyanúgy, a felvetett problémákat a család komolyan veszi" - állt a Buckhingam-palota közelményében, melyet állítólag Katalin hercegné fogalmazott meg. A The Times magazin királyi szakértője, Valentine Low szerint Katalinnak kulcsszerepe volt abban, hogy a királyi család a szokásosnál határozottabban és a korábbiaknál eltérőbb módon reagált. Vilmos herceg felesége kardoskodott azért, hogy az emlékekről szóló rész bekerüljön a nyilatkozatba, a palota ugyanis enyhébb megfogalmazással készült. Katalin és Vilmos attól tartott, hogy Meghan szavait az egész világ készpénznek veszi.

A sussexiek és a korona között a konfliktus továbbra sem rendeződött, közeledésnek semmi jele. Az amerikába költözött hercegi pár hírneve azonban alaposan megsínyli a történteket, úgy tűnik, számításaik nem jöttek be. Nemrégiben egy New York-i paparazzi-üldözéssel tették magukat nevetségessé, és a Spotify is elkaszálta az együttműködésüket. Népszerűségüket azzal lehetne helyrebillenteni, ha lépéseket tennének a királyi család felé, ám a helyzet jelenleg nem úgy fest, hogy ez bekövetkezik.