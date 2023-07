Ahogyan arról mi is beszámoltunk , a házassági szerződésük egyértelműen kimondja, hogy válás esetén Costner feleségének költöznie kell, ám Christine Baumgartner eddig nem volt hajlandó elhagyni a közös otthont. A színész most bekeményített, volt feleségének bírói döntés alapján legkésőbb 2023. július 13-ig ki kell cuccolnia az ingatlanból.

Birósági iratok szerint az Oscar-díjas színész volt felesége "egyik megalapozatlan érvet használja a másik után", hogy megindokolja, miért kellene neki a közös otthonban maradnia. A dokumentum szerint Costner "tisztelettel kéri a bíróságtól, hogy rendeljék el Christine azonnali kiköltözését a saját tulajdonú lakhelyéről, legkésőbb 2023. július 13-ig" - írja a People.

Úgy tűnik, Costner nagyon meg akar szabadulni a feleségétől, ezt igazolja az is, hogy több pénzt adott neki, mint ami a házassági szerződésükben szerepel, és arra is hajlandó lenne, hogy havonta 30 ezer dollárral beszálljon a felesége albérletébe. Sőt, 10 ezer dollárt a költözés költségeiből is átvállalna.

A színész felesége 18 év házasság után, május elején adta be a válókeresetet, melyben "kibékíthetetlen ellentétekre" hivatkozott.

A házaspárnak három közös gyermeke van - 12, 14 és 15 évesek.