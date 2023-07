Borzasztóan káros napozási módszer terjed a TikTokon, melynek a lényege, hogy felhasználók szerint, ha sörrelkenik be a bőrüket, az gyorsabban barnul. Nos, a szakemberek szerint ez egyrészt nem bizonyított, másrészt egészen biztosan növeljük a bőrrák kockázatát, ha fényvédő helyett sörrel kenekedünk.

Anne Cust rákkutató professzor New York Postnak nyilatkozott a fiatalok körében egyre népszerűbb káros szokásról.

"A melanómák 95 százalékát az UV-sugárzás okozza, tehát ha nem tartózkodnánk tűző napon és megfelelő időközönként bekennénk magunkat fényvédővel, elenyészően ritka lenne ez a betegség. Nagyon veszélyes ez a trend" - nyilatkozta.

Egy másik szakember, Stefano Pietrini a bőrrák mellett azt is megemlítette, hogy ha sörrel kenegetjük magunkat, ragacsosak leszünk, minden bogár a bőrünkre ragad és hőgutát is kaphatunk.

„A barnulás felgyorsítására használt bármely módszer valójában több kárt okoz, mint használ, és maradandó bőrkárosodást eredményez. Bármennyire is vonzó a barnaság - ami egy véletlennek köszönhetően lett divat - , nem éri meg az egészségünket kockáztatni miatta. Az UV-sugarak okozta károk visszafordíthatatlanok" – tette hozzá.

A tudatos bőrápolók már évekkel ezelőtt hangsúlyozták, hogy nem elég csupán a strandon vagy nyaraláskor védeni a bőrünket a nap sugaraitól. Mára azonban már a csapból is az UV elleni védelem folyik, ám a közösségi oldalak szépségápolással foglalkozó csoportjaiból kiderül, sokan bizonytalanok, hogy mit is kenjenek magukra. Összeszedtük azokat a tudnivalókat , amik szükségesek ahhoz, hogy megfelelő naptejet használjunk. Nézzük, mit jelentenek a betűk és számok a fényvédők csomagolásán!

Míg brit szakértők az ilyen jellegű, nagyrészt a TikTokon található tartalmak betiltását szorgalmazzák, Ausztráliában már be is tiltották az ilyen jellegő videókat, sőt egy kampányt is elindítottak, amelynek értelmében, ha valaki a barnulás, strand, napégés vagy napozás szóra keres rá, kap egy automatikus üzenetet, amely a következő: „Ausztrália a bőrrák tekintetében az első helyen áll a világon. Tudjon meg többet arról, hogyan védekezhet a melanoma ellen".