Ma már szinte megszokottnak számítanak azok a hírek, amelyek arról számolnak be, hogy egy gyerek súlyosan megsérült vagy akár meg is halt valamilyen őrült kihívás miatt. A jelenség sajnos egyre gyakoribb, de miféle kihívásokról is van szó és egyáltalán miért vállalkoznak ezekre a gyerekek?

Az online kihívások leginkább a tinédzserek között terjednek futótűzként, amely a korosztály sajátos szocializációjával magyarázható. A tizenéves gyerekek ugyanis ekkor kezdik meg a saját útkeresésüket és nagyon fontos számukra a valahova tartozás, ehhez pedig szorosan kötődik a FOMO (Fear Of Missing Out) jelenség, azaz a félelem attól, hogy lemaradnak vagy kimaradunk valamiből, aminek mindenki más a részese. Bár a FOMO az idősebb korosztálynál is tetten érhető, a kamaszoknál sokkal erősebb lehet, hiszen mindenképpen tartozni akarnak valahova – ez pedig sok esetben különféle kihívások elfogadására ösztönzi őket. Természetesen a kihívásoknak is akadnak teljesen veszélytelen változatai, ám mostanában rengeteget lehet hallani kifejezetten veszélyes, sőt életeket követelő verziókról is.



Mosókapszulás kihívás

Az utóbbi évek egyik leghíresebb kihívása a mosókapszula evésre buzdító Tide Pod Challange, amely arra bátorította a fiatalokat, hogy vegyenek a szájukba egy mosókapszulát és harapják el. Az mondjuk kérdéses, hogy miért jó ez a kihívás, hiszen – sok más kihívással ellentétben - cseppet sem vicces, de még értelme sincs. Ellenben veszélyes, hiszen a vegyszerből valamennyit biztosan le fog nyelni az, aki elharap egy kapszulát, a mosószer pedig kifejezetten mérgező. Jobb esetben rosszullétet, hányást okozhat, rosszabb esetben maradandó nyelőcső- és gyomorkárosodást.

Lángszórós kihívás

Míg a mosószerkapszulás kihívás már nem egy mai történet, a lángszórós kifejezetten újnak számít. A kihívás lényege, hogy egy gyúlékony, aeroszol és egy öngyújtó segítségével „miniatűr lángszórót" készítsenek a résztvevők... Ez már leírva is nagyon veszélyesen hangzik, a valóságban pedig már áldozata is akadt ennek a challange-nek, például az az amerikai tini, aki felismerhetetlenné égett, amikor a megpróbált festékszóróból mini lángszórót készíteni.

Fojtogatós kihívás

Ez az a kihívás, ami köztudottan több halálos áldozatot is szedett az utóbbi években és amelynek több verziója is ismert, ám a lényeg mindegyiknél ugyanaz: ájulásig megvonni a szervezettől az oxigénellátást. Ez az oxigénmegvonás történhet a lélegzet visszatartásával, ám mivel ez elég nehezen kivitelezhető, ezért képbe kerültek a különféle „segítségek", így például a résztvevők sállal fojtogatják, kötéllel felakasztják magukat vagy egymás nyakát szorongatják... Sok esetben azonban nem csupán ájulás következett be a kihívás teljesítésekor, hanem fulladásos halál is.

Antihisztamin kihívás

Szintén a veszélyes kihívások közé tartozik, amikor a gyerekeket arra buzdítják, hogy vegyenek be egy csomó allergiára használatos antihisztamin tablettát, mert azok „klassz" hallucinációkat okoznak. Hallucinálni alapvetően sem klassz dolog, de aki túladagolja az antihisztamint, annak nem csupán képzelgésekkel kell szembenéznie, de esetlegesen stroke-kal, szívelégtelenséggel vagy agykárosodással is. Sajnos ez a kihívás is több gyerek életébe került már.

Mit lehet tenni szülőként?

A sok veszélyes és ostoba kihívást olvasva – pedig ez csupán a jéghegy csúcsa! - joggal merül fel a kérdés, hogy mit tehet a szülő, hogy ne az ő gyermeke legyen egy kihívás következő áldozata? A válasz nem egyszerű, hiszen a legtöbb szülőnek azonnal az jut eszébe, hogy elveszi a gyerek telefonját és letiltja az olyan közösségi platformokat, amelyeken ilyesfajta kihívások terjednek. Ez azonban nem feltétlenül lesz eredményes minden gyereknél, sőt néhaa teljes megvonással csupán olajat öntünk a tűzre.

Érdemes szem előtt tartani, hogy a technikától nem lehet a gyerekeket eltiltani, mert az ma már az életünk szerves része. Sokkal jobb megoldás, ha nem borulunk ki, nem reagálunk szélsőségesen semmilyen szituációra, hanem inkább megpróbálunk higgadtan beszélgetni a gyerekekkel ezekről a helyzetekről. Az persze nem árt, ha bizonyos „gyermekvédelmi" beállításokkal élünk, de a bizalomra épülő szülő-gyerek kapcsolat az első lépés ahhoz, hogy megóvhassuk a tiniket a hasonló tragédiáktól. Hiszen, ha a gyermek bízik a szülőben, akkor sokkal könnyebben megosztja vele a kételyeit, kérdéseit és szívesebben fogadja meg a tanácsait is.