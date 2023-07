Három éve, június 18-án halt meg Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó. Feleségén és két gyermekén kívül az egész ország és a sportvilág gyászolta a sportolót. Epres Panni most Instagram sztoriban emlékezett meg férjéről, aki ma lenne 51 éves.

Epres Panni - aki korábban többször is beszélt gyászáról - feltöltött képén Benedek Tibor boldogan éppen egy egy érmet vesz át játékostársai társaságában. A fotó mellé - amelyet itt nézhetsz meg - az özvegy egy 51-es számot - annyi éves lenne most a sportoló - , egy fehér szívet és egy végtelen jelet írt.

Ahogy korábban mi is írtunk róla, dokumentumfilm készül a vízilabdás aranycsapatról, akik sporttörténelmet írva az egész világon ismertté váltak. Epres Panni tavasszal a Tények Plusznak adott exkluzív interjút, amely során elmesélte, hogy az emékekbe kapaszkodik a család, mióta három éve elvesztették Benedek Tibort. "Körülbelül egy évvel ezelőtt megkaptuk az ukázt, hogy mindenki keressen otthon fényképeket, újságcikkeket, mindent, ami a csapattal kapcsolatos. Én is feltúrtam a fiókokat, és rengeteg nagyon vicces képet találtam, amit el is küldtem. Remélem, benne lesznek a filmben" - nyilatkozta.